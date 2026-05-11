Partizan našao pojačanje u Banjaluci: Crno-bijeli već poslali ponudu za beka!

Goran Arbutina
Za mladog Banjalučanina interesuju se i klubovi iz Turske i Holandije.

Partizan želi mladog beka iz Banjaluke Filipa Antonića Izvor: MN PRESS

Nakon prilično turbulentne sezone u Partizanu se očekuju velike promjene tokom ljetnog prelaznog roka, a poznato je i ko će prvi napustiti Humsku.

U međuvremnu crno-bijeli traže i nove igrače kojima će osvježiti ekipu, a jednog takvog igrača su pronašli u Banjaluci.

Partizan u svojim redovima želi mladog Filipa Antonića i već je poslao zvaničnu ponudu za desnog beka baljalučkog Željezničara ST, objavio je „Maxbet sport“.

Devetnaestogodišnji igrač svojim igrama privukao je pažnju još nekoliko klubova, a navodno ga u svojim redovima žele i turski Bešiktaš, te holandski Groningen.

Partizan je za sada jedini koji je povukao konkretan poziv i poslao ponudu za Antonića, a vidjećemo da li će uspjeti da u svoje redove dovede devetnaestogodišnjeg fudbalera koji je veliki potencijal.

Filip Antonić
Izvor: YouTube/Field Focus

