Ofanzivac Partizana Milan Vukotić blizu transfera u Holandiju.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan će zbog finansijskih problema koje ima već duži vremenski period na kraju sezone morati da prodaje neke od svojih najtalentovanijih igrača. Još u januaru je dogovoren odlazak Andreja Kostića u slavni Milan, a kofere bi ubrzo mogao da spakuje i drugi crnogorski reprezentativac - Milan Vukotić (23).

Kako saznaje Mozzart Sport, dva holandska tima već su počela pregovore sa Partizanom oko angažovanja kreativnog veznog fudbalera. AZ Alkmar i Groningen stali su u red za potpis jednog od najboljih igrača Partizana u jesenjem dijelu sezone, ali i fudbalera koji u posljednje vrijeme na igra na nivou na koji je navikao navijače. Zbog toga, ali i zato što je malo stariji od ostali "Partizanovih beba" u timu Srđana Blagojevića, Vukotić bi mogao da bude prvi u redu za transfer.

Vidi opis Zna se koga Partizan prvog prodaje na ljeto: Dva kluba se javila, žele da ga vode na zapad Evrope Fudbaler Partizana Milan Vukotić. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 5 / 5

Za sada nije poznato koliko bi novca moglo da stigne u Humsku od ovog transfera. Prije malo manje od godinu dana, Partizan je odbio ponudu iz Turske tešku dva miliona evra, očekujući da Milan Vukotić sebi podigne cijenu igrala u crno-bijelom dresu. Pitanje je da li se to dogodilo u dovoljnoj mjeri da čelnici kluba iz Humske budu zadovoljni ponudom iz Holandije ili će kao u slučaju Andreja Kostića morati da pristanu na ono što se nudi da bi zakrpili neku od postojećih rupa u klupskom budžetu.

Milan Vukotić je u januaru 2025. godine stigao iz podgoričke Budućnosti u Partizan, sa već bogatim iskustvom u regionalnom fudbalu. Pored Budućnosti u kojoj je ponikao igrao je za Iskru iz Danilovgrada, bio član Dinama iz Zagreba, igrao za rezervni tim tog kluba, slovenački Tabor iz Sežane, zatim Zrinjski iz Mostara u BiH i na kraju ponovo za najpoznatiji crnogorski klub.

Za Partizan je odigrao ukupno 57 mečeva, uz 12 golova i 11 asistencija, a ove sezone je nastupio na 40 mečeva u crno-bijelom dresu. U šampionatu Srbije ima učinak od šest golova i sedam asistencija, dok je u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu imao još dva gola i jednu asistenciju. Gledajući učinak u Superligi Srbije, Vukotić je treći najbolji strijelac i drugi najbolji asistent Partizana.