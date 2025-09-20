Milan Vukotić dobio srpski pasoš: Od promjene reprezentacije nema ništa

Talentovani fudbaler Milan Vukotić postao je srpski državljanin nakon nekoliko mjeseci u Partizanu.

Izvor: MN PRESS

Crnogorski reprezentativac Milan Vukotić (22), jedan od najboljih fudbalera Partizana u tekućoj sezoni, dobio je i srpski pasoš. Vlada Srbije potvrdila je da je Vukotiću odobreno državljanstvo, a rješenje će uskoro biti objavljeno u "Službenom glasniku". Ipak, Vukotić neće moći da promijeni reprezentaciju i zaigra za Srbiju, pošto je već duži vremenski period seniorski reprezentativac Crne Gore.

Tokom prethodnih godinu dana Vukotić je odigrao sedam mečeva za seniorsku selekciju Crne Gore - dva puta je nastupio u Ligi nacija, a pet puta je bio na terenu na mečevima kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Zbog toga neće moći da promijeni nacionalni tim i bez obzira na dobijeni pasoš neće konkurisati za poziv selektora Srbije Dragana Stojkovića Piksija.

Iako su se navijači Partizana možda nadali da bi svog miljenika mogli da vide i u dresu "orlova", za utjehu će im ostati Vukotićeve partije na klupskom nivou. Od kako je prije nekoliko nedjelja stigao u Partizan, Vukotić pokazuje svoj raskošan talenat zbog kojeg mu je prije nekoliko sezona predviđana blistava karijera. Pogledajte Vukotića u dresu Partizana:

Na 12 odigranih mečeva Milan vukotić ima pet postignutih golova i pet asistencija. U superligi Srbije pogađao je mrežu kragujevačkog Radničkog, IMT-a i subotičkog Spartaka, dok je u Evropi bio precizan protiv Oleksandrije i Hibernijana. Asistencije je upisao na mečevima protiv Železničara iz Pančeva, IMT-a sa Novog Beograda i dva puta Spartaka iz Subotice, odnosno na gostovanju Oleksandriji.

Kakvu karijeru ima Milan Vukotić?

Crnogorski fudbaler Milan Vukotić počeo je fudbalsku karijeru u ekipi Budućnosti iz Podgorice, ali je odmah nakon debitantskog nastupa prosleđen Iskri iz Danilovgrada na pozajmicu. Za njegove kvalitete zainteresovao se Dinamo iz Zagreba, koji redovno primjećuje sve najveće talente na prostoru Jugoslavije, ali se na Maksimiru nije izborio za pravu šansu.

Igrao je za drugi tim Dinama, išao na pozajmice u Tabor Sežanu i Zrinjski iz Mostara, a nakon tri godine ugovora sa zagrebačkim timom vratio se tamo gdje je sve počelo. Drugi mandat u budućnosti i nove dvije sezone u podgoričkom timu pomogli su mu da zablista u seniorskoj fudbalu, nakon čega se dogodio transfer u Partizan.