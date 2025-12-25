logo
Dominik Livaković se vraća u Dinamo Zagreb

Dominik Livaković se vraća u Dinamo Zagreb

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nakon što ga je Žoze Murinjo bacio na klupu Dominik Livaković ne može da pronađe mjesto na terenu i zbog toga se vraća u Dinamo.

dominik livakovic se vraca u dinamo zagreb Izvor: Profimedia

Izgleda da sunce nigdje ne sija kao kod kuće, pa će se tako poslije pokušaja u inostranstvu Dominik Livaković vratiti u Dinamo. Hrvatska bruji o transferu koji bi "modre" pogurao ka novoj šampionskoj tituli. 

Iskusni 30-godišnjak iz Zadra počeo je karijeru u NK Zagrebu, zatim je godinama branio za Dinamo da bi prešao u Fenerbahče. U Istanbulu je dvije sezone branio, a onda je ispao iz tima pred kraj druge godine i potom je poslat na pozajmicu u Đironu.

Tu nije odigrao ni minut za sada i trener Mišel Sančez otvoreno govori da je u sukobu sa hrvatskim golmanom, te da ga neće vraćati u klub. Problem je plata pošto prvi golman reprezentacije Hrvatske zarađuje 2.000.000 evra po sezoni. Ako želi nazad na "Maksimir" mora Livaković da pristane na 700.000 po sezoni.

Livaković je u Fenerbahčeu takođe ostao bez minuta zbog neslaganja sa trenerom, jednostavno Žoze Murinjo nije mislio da je dovoljno dobar i zbog toga je na startu nove sezone poslat u Španiju. Sada on želi nazad u Dinamo samo zato da bi uhvatio formu za Svjetsko prvenstvo i da bi se izborio za mjesto među stativama kod Zlatka Dalića.

Za sada je za Hrvatsku odigrao 71 meč, a konkurencija među stativama su mu Ivan Pandur iz Hal Sitija, Ivica Ivušić iz Hajduka, Dominik Kotarski iz Kopenhagena, Nediljko Labrinović iz Augzburga i Karlo Letica iz Lozane.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

