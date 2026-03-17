Čudo u Ligi šampiona: Sporting "petardom" okončao najljepšu bajku evropskog fudbala!

Sporting je u Lisabonu u 120 minuta fudbala dao 5 golova Bode Glimtu i tako završio evropsku bajku ovog nevjerovatnog kluba iz Norveške.

Izvor: MARIUS SIMENSEN / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Gotova je evropska bajka Bode Glimta!

Maleni tim sa sjevera Norveške uspio je da izbaci nekoliko velikana ove sezone, ali je na kraju ispao iz Lige šampiona kada se tome niko nije nadao. Poslije pobjede na svom terenu od 3:0 u prvom meču osmine finala lige šampiona sada su poraženi 4:0 u Portugalu od Sportinga i ispali su.

Uspeo je u 34. minutu Inasio da na asistenciju Trinkaa pogodio za 1:0 i da ostavi nadu da Sporting može da se vrati. Kada je Gonsalveš na dodavanje Suareza pogodio u 61. minutu vidjelo se da će biti gusto.

U 78. minutu je Suarez pogodio sa penala i odveo svoj tim u produžetak, a na kraju je Bode Glimt potpuno nestao. Arauho je pogodio na startu produžetka na još jednu asistenciju Trinkaa za 4:0, a konačnih 5:0 postavio je Rafael Nel u nadoknadi vremena.

