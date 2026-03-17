logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čudo u Ligi šampiona: Sporting "petardom" okončao najljepšu bajku evropskog fudbala!

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Sporting je u Lisabonu u 120 minuta fudbala dao 5 golova Bode Glimtu i tako završio evropsku bajku ovog nevjerovatnog kluba iz Norveške.

Liga šampiona Sporting Bode Glimt 5:0 Izvor: MARIUS SIMENSEN / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Gotova je evropska bajka Bode Glimta!

Maleni tim sa sjevera Norveške uspio je da izbaci nekoliko velikana ove sezone, ali je na kraju ispao iz Lige šampiona kada se tome niko nije nadao. Poslije pobjede na svom terenu od 3:0 u prvom meču osmine finala lige šampiona sada su poraženi 4:0 u Portugalu od Sportinga i ispali su.

Uspeo je u 34. minutu Inasio da na asistenciju Trinkaa pogodio za 1:0 i da ostavi nadu da Sporting može da se vrati. Kada je Gonsalveš na dodavanje Suareza pogodio u 61. minutu vidjelo se da će biti gusto.

U 78. minutu je Suarez pogodio sa penala i odveo svoj tim u produžetak, a na kraju je Bode Glimt potpuno nestao. Arauho je pogodio na startu produžetka na još jednu asistenciju Trinkaa za 4:0, a konačnih 5:0 postavio je Rafael Nel u nadoknadi vremena.

Tagovi

Liga šampiona fudbal Sporting Lisabon Bode/Glimt

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Navijači

FK BORAC

RK BORAC