22 : 36 70. minut: Arsenal više ne brine Siguran je Mikel Arteta, izvršio je četiri izmjene - izašli su Zubimendi, Vajt, Trosar i Eze, a ušli su Norgard, Moskera, Martineli i Haverc.

22 : 24 63. minut: 2:0 za Arsenal Deklan Rajs je ovo riješio! Šutnuo je sa distance, savladao golmana Leverkuzena i djeluje da je sada i ovdje sve riješeno.

22 : 23 62. minut: PSŽ ne spušta gas Dao je sada, na asistenciju Hakimija, gol Seni Majulu. Neće dozvoliti PSŽ da bude opuštanja.

22 : 10 Drugo poluvrijeme! Počela su sva tri meča, da vidimo hoće li biti golova i preokreta.

21 : 48 Poluvrijeme! Kako sada stvari stoje Real Madrid i Pari Sen Žermen su svoj posao završili, samo čekamo da vidimo da li će dalje Arsenal ili Bajer. A za sada djeluje da je mnogo bliži prolasku dalje Arsenal.

21 : 45 41. minut: Izjednačio je Siti! Ne da se Pep! Erling Haland je i sa igračem manje izjednačio i za sada je neriješeno.

21 : 40 36. minut: Ebereči Eze pogađa! Vodi Arsenal u Londonu 1:0 nakon što je Ebereči Eze pogodio na asistenciju Leandra Trosara. Sada Arsenal ima mjesto u drugoj fazi.

21 : 27 22. minut: Vinisijus! Dao je gol sa bijele tačke za 1:0 i djeluje da samo još Arsenal i Bajer igraju neizvjestan dvomeč.

21 : 27 20. minut: Crveni karton! Bernardo Silva je dobio crveni karton zbog starta i sada je isključen, a na sve to - napravio je penal. Može ovo Real da riješi, ako već i nije.

21 : 16 15. minut: 0:2 na Stamford Bridžu Sada je i Bredli Barkola pogodio na dodavanje Ašrafa Hakimija, PSŽ ima pet golova "viška" u ovom dvomeču.

21 : 09 7. minut: U Londonu - muk Kviča Kvarachelija je postigao pogodak za Pari Sen Žermen i sada djeluje da je sve gotovo. Jednostavno sada je konačan rezultat 6:2 i baš je teško zamisliti da će nekakvu šansu za povrattak imati Plavci.

21 : 01 Počinju mečevi! Otkucalo je 21:00, kreće fudbal!

20 : 46 Produžeci u Portugalu! Iako je djelovalo da je sve gotovo i da će se nastaviti evropska bajka Bode Glimta, uspio je Sporting da dođe do produžetaka. Nadoknadili su tri gola razlike iz prvog meča i sada poslije 3:0 u regularnom dijelu gledamo dodatnih 30 minuta.