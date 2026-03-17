Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Liga šampiona uživo: Arsenal vodi, Siti i Čelsi su pred ponorom 0

Pratite uživo mečeve Lige šampiona uz MONDO.

Liga šampiona se nastavlja, a nakon duela Sportinga i Bode Glimta sada nas čekaju tri sjajna duela u terminu od 21.00 čas. Igraće Mančester siti i Real Madrid, Arsenal i Bajer Leverkuzen te Čelsi i PSŽ.

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
22:36

70. minut: Arsenal više ne brine

Siguran je Mikel Arteta, izvršio je četiri izmjene - izašli su Zubimendi, Vajt, Trosar i Eze, a ušli su Norgard, Moskera, Martineli i Haverc.

22:24

63. minut: 2:0 za Arsenal

Deklan Rajs je ovo riješio! Šutnuo je sa distance, savladao golmana Leverkuzena i djeluje da je sada i ovdje sve riješeno.

22:23

62. minut: PSŽ ne spušta gas

Dao je sada, na asistenciju Hakimija, gol Seni Majulu. Neće dozvoliti PSŽ da bude opuštanja.

22:10

Drugo poluvrijeme!

Počela su sva tri meča, da vidimo hoće li biti golova i preokreta.

21:48

Poluvrijeme!

Kako sada stvari stoje Real Madrid i Pari Sen Žermen su svoj posao završili, samo čekamo da vidimo da li će dalje Arsenal ili Bajer. A za sada djeluje da je mnogo bliži prolasku dalje Arsenal.

21:45

41. minut: Izjednačio je Siti!

Ne da se Pep! Erling Haland je i sa igračem manje izjednačio i za sada je neriješeno.

21:40

36. minut: Ebereči Eze pogađa!

Vodi Arsenal u Londonu 1:0 nakon što je Ebereči Eze pogodio na asistenciju Leandra Trosara. Sada Arsenal ima mjesto u drugoj fazi.

21:27

22. minut: Vinisijus!

Dao je gol sa bijele tačke za 1:0 i djeluje da samo još Arsenal i Bajer igraju neizvjestan dvomeč.

21:27

20. minut: Crveni karton!

Bernardo Silva je dobio crveni karton zbog starta i sada je isključen, a na sve to - napravio je penal. Može ovo Real da riješi, ako već i nije.

21:16

15. minut: 0:2 na Stamford Bridžu

Sada je i Bredli Barkola pogodio na dodavanje Ašrafa Hakimija, PSŽ ima pet golova "viška" u ovom dvomeču.

21:09

7. minut: U Londonu - muk

Kviča Kvarachelija je postigao pogodak za Pari Sen Žermen i sada djeluje da je sve gotovo. Jednostavno sada je konačan rezultat 6:2 i baš je teško zamisliti da će nekakvu šansu za povrattak imati Plavci.

21:01

Počinju mečevi!

Otkucalo je 21:00, kreće fudbal!

20:46

Produžeci u Portugalu!

Iako je djelovalo da je sve gotovo i da će se nastaviti evropska bajka Bode Glimta, uspio je Sporting da dođe do produžetaka. Nadoknadili su tri gola razlike iz prvog meča i sada poslije 3:0 u regularnom dijelu gledamo dodatnih 30 minuta.

20:24

Šta smo gledali u prvim mečevima?

U prvom meču u Madridu Real Madrid je razbio Mančester siti 3:0 i timu Pepa Gvardiole treba čudo da prođe dalje. Arsenal i Bajer su u Njemačkoj igrali 1:1, dok je PSŽ u nevjerovatnom meču dobio Čelsi 5:2.

