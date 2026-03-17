Liga šampiona se nastavlja, a nakon duela Sportinga i Bode Glimta sada nas čekaju tri sjajna duela u terminu od 21.00 čas. Igraće Mančester siti i Real Madrid, Arsenal i Bajer Leverkuzen te Čelsi i PSŽ.
70. minut: Arsenal više ne brine
Siguran je Mikel Arteta, izvršio je četiri izmjene - izašli su Zubimendi, Vajt, Trosar i Eze, a ušli su Norgard, Moskera, Martineli i Haverc.
63. minut: 2:0 za Arsenal
Deklan Rajs je ovo riješio! Šutnuo je sa distance, savladao golmana Leverkuzena i djeluje da je sada i ovdje sve riješeno.
62. minut: PSŽ ne spušta gas
Dao je sada, na asistenciju Hakimija, gol Seni Majulu. Neće dozvoliti PSŽ da bude opuštanja.
Drugo poluvrijeme!
Počela su sva tri meča, da vidimo hoće li biti golova i preokreta.
Poluvrijeme!
Kako sada stvari stoje Real Madrid i Pari Sen Žermen su svoj posao završili, samo čekamo da vidimo da li će dalje Arsenal ili Bajer. A za sada djeluje da je mnogo bliži prolasku dalje Arsenal.
41. minut: Izjednačio je Siti!
Ne da se Pep! Erling Haland je i sa igračem manje izjednačio i za sada je neriješeno.
36. minut: Ebereči Eze pogađa!
Vodi Arsenal u Londonu 1:0 nakon što je Ebereči Eze pogodio na asistenciju Leandra Trosara. Sada Arsenal ima mjesto u drugoj fazi.
22. minut: Vinisijus!
Dao je gol sa bijele tačke za 1:0 i djeluje da samo još Arsenal i Bajer igraju neizvjestan dvomeč.
20. minut: Crveni karton!
Bernardo Silva je dobio crveni karton zbog starta i sada je isključen, a na sve to - napravio je penal. Može ovo Real da riješi, ako već i nije.
15. minut: 0:2 na Stamford Bridžu
Sada je i Bredli Barkola pogodio na dodavanje Ašrafa Hakimija, PSŽ ima pet golova "viška" u ovom dvomeču.
7. minut: U Londonu - muk
Kviča Kvarachelija je postigao pogodak za Pari Sen Žermen i sada djeluje da je sve gotovo. Jednostavno sada je konačan rezultat 6:2 i baš je teško zamisliti da će nekakvu šansu za povrattak imati Plavci.
Počinju mečevi!
Otkucalo je 21:00, kreće fudbal!
Produžeci u Portugalu!
Iako je djelovalo da je sve gotovo i da će se nastaviti evropska bajka Bode Glimta, uspio je Sporting da dođe do produžetaka. Nadoknadili su tri gola razlike iz prvog meča i sada poslije 3:0 u regularnom dijelu gledamo dodatnih 30 minuta.
Šta smo gledali u prvim mečevima?
U prvom meču u Madridu Real Madrid je razbio Mančester siti 3:0 i timu Pepa Gvardiole treba čudo da prođe dalje. Arsenal i Bajer su u Njemačkoj igrali 1:1, dok je PSŽ u nevjerovatnom meču dobio Čelsi 5:2.