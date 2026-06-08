Kelnska katedrala od jula uvodi naplatu ulaza za turiste: Karta će koštati 12 evra

Čuvena katedrala u Kelnu jedan je od simbola grada i mjesto koje posećuju turisti iz cijelog svijeta, a od jula mjeseca unutrašnjost ove kultne znamenitnosti u zapadnoj Njemačkoj moći će da posjete samo određeni.

Izvor: Ilari Nckel / Alamy / Alamy / Profimedia

Naime, kelnska katedrala od jula će početi turistima da naplaćuje ulaz 12 evra, pa će građevinu iz 13. vijeka moći da vide samo oni koji su spremni da izdvoje tu sumu.

Kako su naveli, na ovaj korak su se odlučili kako bi pomogli održavanju crkve, za čiju će obnovu i biti proslijeđen prihod od prodaje ulaznica.

Interesantno je da su ipak riješili da ostave jedan ulaz otvoren, odnosno besplatan, a riječ je o sjevernoj strani i na njoj će biti omogućen ulaz samo onima koji dolaze kako bi se pomolili, navodi se u saopštenju.

Ulaz u gotičku katedralu trenutno je besplatan, ali se naknada od 8 evra naplaćuje onima koji žele da se popnu na jedan od dva tornja.

Katolička katedrala u centru Kelna, smještena odmah pored reke Rajne i glavne željezničke stanice, jedna je od najposjećenijih znamenitosti u Njemačkoj i svake godine privlači oko šest miliona posjetilaca. Tokom Drugog svjetskog rata pretrpjela je teško oštećenje i godinama je opstajala uprkos brojnim izazovima.