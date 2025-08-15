Destinacije koje privlače njemačke turiste: Zašto se ove godine sve rjeđe odlučuju za Španiju i Grčku

Nijemci ove godine sve češće biraju jeftinije destinacije.

Građani Njemačke ne žele da propuste letnji odmor u inostranstvu, ali ove godine se sve više odlučuju za tradicionalno jeftinije destinacije poput Bugarske, Tunisa, Egipta ili Albanije.

Ovo je nedavno istaklo Njemačko turističko udruženje (Deutsche Reiseverband – DRV), najjače udruženje njemačkih turističkih agencija i turoperatora, napominjući da očekuju povećanje broja putovanja od tri procentatokom ljetnjih mjeseci, međutim, individualno organizovana putovanja automobilom, vozom ili autobusom beleže pad prodaje od dva procenta.

Oni se odmaraju kod kuće

Norbert Fibig, predsjednik DRV-a, rekao je u saopštenju da su "top tri" najpopularnije destinacije za paket aranžmane ovog ljeta ponovo Španija, Turska i Grčka. Najveći rast prodaje u ljetnjoj sezoni očekuje se kod krstarenja, za šest procenata, koliko je prodatih putovanja na daljinu tokom ljeta, a prodaja putovanja u zemlje istočnog Mediterana takođe je porasla za pet procenata. Sa ranim rezervacijama koje očigledno prati period čekanja među njemačkim turistima, nemački turoperatori bilježe značajan porast rezervacija u posljednjem trenutku ovog ljeta. Što se tiče ovih kratkoročnih rezervacija, potražnja je koncentrisana na popularnim destinacijama kao što su Turska, Egipat, Balearska ostrva i Grčka.

DRV takođe navodi da se za cijelu turističku godinu 2024/25, koja uključuje zimsku sezonu od 1. novembra 2024. do 30. aprila 2025. godine, očekuje sličan scenario kao i tokom ljeta, naime da se, prema prognozama, prodaja na tržištu turoperatora povećava za oko četiri procenta. Paket aranžmani sa letovima do destinacija kao što su Grčka i Turska pokazuju rast prihoda od devet procenata, a krstarenja za osam procenata. Za takozvana kopnena putovanja automobilom, autobusom ili vozom, kao i tokom ljeta, postoji trend pada prodaje od dva procenta tokom cijele godine. Generalno, tržište odmora koje organizuju turoperatori nastavlja da se bolje razvija od individualno organizovanog tržišta tokom cijele turističke godine.

Nijemci se okrenuli odmorima u svojoj zemlji

Prema podacima DRV-a, prošle godine Španija je bila najpopularnija strana destinacija među njemačkim turistima, sa 15 odsto Nijemaca koje ju je izabralo, zatim slijede Italija, sa oko 9 odsto ovih gostiju, zatim Turska, Grčka, Austrija i Hrvatska sa udjelom od 3,6 odsto.

Što se tiče trendova, Nijemci su se očigledno okrenuli odmorima u svojoj zemlji.

Tako podaci njemačkog Saveznog ministarstva ekonomije i energetike pokazuju da su njemački hoteli i hosteli prošle godine ostvarili rekordnih 496,1 milion noćenja, a trend rasta je nastavljen i u prvoj polovini 2025. Njemački hoteli i drugi veliki pružaoci smještaja zabeležili su rekordnih 223,3 miliona noćenja u prvih šest mjeseci ove godine, što je povećanje od 0,1 odsto u odnosu na isti period prošle godine, uprkos padu dolazaka i noćenja stranih gostiju. Uprkos padu potražnje iz inostranstva, poslovna putovanja i putovanja domaćih gostiju tokom praznika u Njemačkoj su popularnija nego ikad. U junu je promet stranih turista opao za oko 12 procenata, što se pripisuje činjenici da je Njemačka prošle godine bila domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu, koje je dovelo veliki broj stranih turista.

S druge strane, broj noćenja samih Nijemaca porastao je za više od 7 procenata. Da Nemci i dalje slušaju svoju vladu i sve više radije ostavljaju novac na odmoru u svojoj zemlji, pokazuju i podaci DRV-a, prema kojima je skoro četvrtina putnika prošle godine otišla na odmor u neku od njemačkih destinacija.

