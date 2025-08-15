logo
Dvije njemačke pokrajine u sporu zbog čuvene kobasice: Pitanje koje bi moglo da promijeni istoriju ovog specijaliteta

Dvije njemačke pokrajine u sporu zbog čuvene kobasice: Pitanje koje bi moglo da promijeni istoriju ovog specijaliteta

Bavarska i Tiringija vode žestoku bitku oko porijekla čuvene bratvurst kobasice, a novootkriveni dokument mogao bi da promijeni istoriju ovog nemačkog specijaliteta.j

Bavarska i Tiringija u sporu oko kobasice bratvurst Izvor: Cabeca de Marmore/Shutterstock

Svađa između dvije njemačke pokrajine, Bavarske i Tiringije, izbila je oko toga ko polaže pravo na izum čuvenih kobasica bratvurst.

Do sada je bavarska taverna "Vurstkuhl" tvrdila da je "najstariji bratvurst kiosk na svijetu".

"Vurstkuhl" se nalazi na Kamennom mostu u gradu Regensburgu, na obali Dunava. Najstariji pisani dokaz o kuvaru ili štandu sa hranom na Kamennom mostu datira iz 1378. godine.

Međutim, istoričari iz Erfurta, glavnog grada Tiringije, nedavno su pronašli dokument iz 1269. godine u kome se pominju ljudi koji su iznajmili zgradu sa štandom za pečenje mesa (Brathütte) i posudom za pečenje (Bräter), više od 100 godina prije nego što se pojavio regensburški štand sa kobasicama.

Istoričari sada tragaju za mestom u Erfurtu gde je nekada stajao štand sa kobasicama. Nijedan restoran u tom gradu do sada nije pokušao da polaže pravo na titulu najstarijeg bratvurst štanda.

Prije toga, najraniji pisani trag bratvursta u Tiringiji datirao je iz 1404. godine i bilježio je kako je u gradu Arnstadtu potrošen "1 groš za omotače bratvursta".

U međuvremenu, u Regensburgu, "Vurstkuhl" i dalje pravi svoje kobasice. Na zvaničnom sajtu ističu da se "mnogo toga nije promijenilo" od srednjeg vijeka, uključujući "otvorenu roštilj vatru na uglju, domaće kobasice od čistog svinjskog mesa, kiseli kupus iz sopstvene fermentacione ćelije i dobro poznati Vurstkuhl senf".

Povodom izvještaja o starijem štandu sa kobasicama, vlasnica "Vurstkuhla", Aleksandra Majer, izjavila je za njemačku televiziju BR24: "Iskreno, uopšte nas ne brine."

Dodala je da je ponosna što njena porodica pravi kobasice i što ljudi dolaze zbog kvaliteta proizvoda.

"Ne mislim da će ljudi reći: ‘Nećemo više tamo ići samo zato što je to tek drugi najstariji štand’".

Ovo nije prvi put da se vodi rasprava o bratvurstima. Bavarski gradovi Regensburg i Nirnberg ranije su oba tvrdila da imaju najstariji štand sa kobasicama, a na kraju je presudom titula pripala Regensburgu.

(EUpravo zato/CNN)

