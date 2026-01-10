Vodostaji rijeka u Prijedoru u porastu

Kiša koja je juče i tokom noći padala na području prijedorske regije izazvala je blagi porast vodostaja rijeka Sane i Gomjenice, a trenutno nema razloga za bilo kakvu zabrinutost, saopšteno je večeras iz Odsjeka za civilnu zaštitu grada Prijedora.

Izvor: SRNA / Katarina Panić

Vodostaj Sane uzvodno od Prijedora u Sanskom Mostu i Ključu stagnira, što ukazuje na stabilizaciju hidrološke situacije koja se i u Prijedoru očekuje već u narednim časovima.

"Na osnovu hidrometeoroloških prognoza, pred nama su hladne noći i dani sa temperaturom ispod nule, zbog čega se ne očekuje brzo topljenje snijega, niti dodatni dotok vode koji bi mogao dovesti do većeg porasta vodostaja", navodi se u saopštenju.

Vodostaj Sane u Prijedoru u 16.30 časova iznosio je 202, a Gomjenice 222 centimetara.

Jutros u 8.00 časova Sana je bila visoka 116 centimetara, a Gomjenica 134.

Dežurne ekipe svih nadležnih službi neprekidno prate situaciju na terenu i spremne su da, u slučaju bilo kakve potrebe, pravovremeno reaguju i preduzmu sve neophodne mjere zaštite ljudi i imovine, navode iz Gradske uprave i ističu da trenutno ne postoji razlog za bilo kakvu zabrinutost.

Iz gradskog Odsjeka za civilnu zaštitu apeluju da građani informacije prate isključivo putem zvaničnih kanala komunikacije.

Kota redovne odbrane od poplava je kada vodostaj Sane dostigne 420, a vanredna kad dostigne 460 centimetara.