Danas u Prijedoru: SPAS organizuje humanitarni bazar i tombolu za 750 pasa u prihvatilištu

Humanitarna organizacija SPAS organizuje dvodnevni humanitarni bazar i tombolu, koji će biti održani 26. i 27. decembra, u periodu od 12 do 22 časa, na šetalištu ispred Gradske apoteke, kod džamije.

Izvor: Udruženje "Spas" Prijedor

Cilj ove akcije je prikupljanje sredstava za brigu o čak 750 pasa koji su smješteni u Prihvatilištu SPAS i koji svakodnevno zavise od pomoći građana. Prikupljena sredstva biće usmjerena na obezbjeđivanje hrane, veterinarske njege, liječenja i osnovnih životnih potreba napuštenih životinja.

Posjetioci humanitarnog bazara imaće priliku da učestvuju u bogatoj tomboli, kupe različite proizvode za sebe i svoje ljubimce, kao i da se počaste slatkim poslasticama ili toplim napicima. Na taj način, svaki posjetilac može direktno doprinijeti poboljšanju uslova života pasa o kojima brine SPAS.

Iz ove organizacije pozivaju građane da posjete bazar, podrže akciju i budu dio humanitarne priče koja ima za cilj da pruži sigurnost i brigu napuštenim životinjama, te da zajedničkim snagama pokažu solidarnost i humanost.