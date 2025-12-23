Kako da mačka ne "napada" okićenu jelku? 2 trika rješavaju problem, a sve što vam treba već imate u kući

Evo kako da mačka ne "napada" okićenu jelku, sve što vam treba za ova dva trika već imate u kući

Izvor: Shutterstock/ShineTerra

Ako imate mačku, sigurno se unaprijed brinete kako će se ponašati pored okićene novogodišnje jelke. Odjednom je u prostoru u kom mačka živi neko veliko drvo, ukrasi svjetlucaju, još ako su tu i lampice, sigurno ste zabrinuti kako će to sve izgledati tokom praznika.

Evo kako da mačka ne "napada" okićenu jelku, a sve što vam je potrebno za ova dva trika već imate kod kuće, u kuhinji!

1. Mačke ne vole citruse

Oko jelke, ili čak na nju, možete staviti citrusno voće. Mačke ne vole miris limuna, pomorandže, mandarina, i sve što vam treba da bi im jelke bile odbojne su upravo te mirisne note.

Izvor: Nahhana/Shutterstock

Neki vlasnici mačaka koriste i osušenu koru ovih citrusa kao male ukrase za novogodišnju jelku, a mace ih nikako ne vole i samim time ne "napadaju" drvo.

2. Mačke ne vole aluminijumsku foliju

Ako vaša maca želi da grebe ili sruši jelku, krenuće od stabla. Možete ga obložiti aluminijumskom folijom, pošto njena tekstura mačkama nije "omiljena", i neće im biti prijatno da je dodiruju šapicama.

Izvor: PawelKacperek/Shutterstock

Imate li vi neki dobar trik za vlasnike mačaka tokom praznika? Pišite nam u komentarima!

