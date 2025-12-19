Mala sova pokrenula velike promjene: Zbog nje je kampus u Banjaluci postao sigurnije mjesto za ptice

Sve je počelo jednom sovicom pronađenom u travi Kampusa, a završilo se promjenom koja je spasila živote mnogih ptica u Banjaluci.

Saradnja Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, Ornitološkog društva "Naše ptice" i Udruženja građana WagWag rezultirala je konkretnim rješenjem koje je kampus učinilo sigurnijim za brojne zaštićene vrste ptica koje u njemu borave.

Priča je počela prije gotovo godinu dana, kada je u inboks UG WagWag stigla poruka kakvih, nažalost, nije malo: mala sova pronađena je kako leži u travi u kampusu. Studenti su je sklonili u improvizovanu kartonsku kutiju, ali nisu znali kako dalje da joj pomognu.

Članovi WagWag-a reagovali su po ustaljenoj proceduri – sova je odvezena u veterinarsku ambulantu BL Vet, a potom je kontaktiran Draško Adamović iz Ornitološkog društva "Naše ptice", koji je i ranije pomagao u sličnim situacijama.

Ovoga puta, osim brze pomoći, stigla je i zabrinjavajuća informacija: povrede ptica na kampusu postale su učestalije nakon izgradnje nove zgrade AGGF-a. Velike staklene površine predstavljale su ozbiljan rizik, jer ptice u letu ne prepoznaju staklo kao prepreku, što često dovodi do kobnih sudara.

Rješenje je postojalo. Dugogodišnja praksa i primjeri iz regiona i svijeta pokazali su da zaštitni stikeri na staklenim površinama znatno smanjuju broj kolizija. Ornitološko društvo "Naše ptice" raspolagalo je i provjerenim vizuelnim rješenjem – siluetom grabljivice koja djeluje kao efikasno upozorenje pticama.

Ostalo je još da se obezbijedi finansiranje i saglasnost fakulteta.

Za razliku od čestog iskustva udruženja koja se bave zaštitom životinja, gdje se nerijetko susreću s nezainteresovanošću institucija, ovaj put odgovor je bio drugačiji. Dekan Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, Saša Čvoro, reagovao je bez zadrške.

"Šta možemo da uradimo da spriječimo da se to dešava?" bilo je prvo pitanje nakon što mu je problem predstavljen. Umjesto brige o estetici ili izgledu objekta, fokus je odmah stavljen na zaštitu života i sprečavanje daljih povreda ptica.

Ključni korak ka realizaciji projekta bio je grant "CCA Global Animal Rescue Fund", koji dodjeljuje organizacija "Catholic Concern for Animals". Sredstva su obezbijeđena u pravom trenutku, a iako je administracija oduzela najviše vremena, projekat je završen na vrijeme – upravo pred period u kojem se sudari ptica sa staklenim površinama najčešće dešavaju, naročito tokom novogodišnjih praznika i upotrebe pirotehnike.

Postavljanjem zaštitnih stikera na staklene površine, rizik od kolizija značajno je smanjen, čime su zaštićene brojne ptice koje obitavaju ili prolaze kroz kampus.

Sova zbog koje je sve počelo u međuvremenu se potpuno oporavila. Njena priča, međutim, ostavila je trajniji trag – pokazala je da brza reakcija, stručnost i dobra volja mogu dovesti do sistemskih rješenja.

Ovo je primjer da saradnja institucija i civilnog sektora može imati stvarne, mjerljive rezultate, i da briga o životinjama ne mora ostati na nivou dobre namjere.