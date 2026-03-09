Lagana, grčka posna pogača sa susamom: Ne zahtijeva odmaranje tijesta, a 1 sastojak joj daje posebnu aromu

Evo kako Grci prave posnu pogaču sa susamom koja ne zahtijeva odmaranje. Zbog jednog sastojka miriše nevjerovatno, a zove se lagana.

Izvor: Shutterstock

Lagana je grčka posna pogača sa susamom koja se sprema za svega nekoliko minuta, bez komplikovanog miješenja i čekanja da tijesto naraste.Tokom pečenja razvija se divna zlatna korica posuta susamom, dok unutrašnjost ostaje mekana i vazdušasta.

Blaga aroma tahinija i medeni premaz daju ovoj pogači poseban mediteranski šmek, zbog čega je odlična kao dodatak kuvanim jelima, salatama i namazima ili kao brza posna užina.

Osnovne informacije

Kuhinja: grčka

Tip jela: posna pogača

Porcije/Količina: 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: oko 5 minuta

Vrijeme pečenja: 40 minuta pečenja

Ukupno vrijeme pripreme: 45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za tijesto:

500 g brašna

1 kesica praška za pecivo

350 ml vode

1 puna kašika tahinija

1 kašičica sirćeta

1 puna kašičica soli

Za premaz i posipanje:

4-5 kašika vode

1 kašika

50–70 g susama

Priprema:

1. korak: Priprema tijesta

U većoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte vodu, tahini i sirće, pa sve dobro sjedinite dok ne dobijete mekano i ujednačeno tijesto. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.

2. korak: Oblikovanje pogače

Lagano podmažite tepsiju. Vlažnim rukama prebacite tiesto u tepsiju i prstima ga blago razvucite. Napravite mala udubljenja po površini kako bi pogača dobila lijep oblik tokom pečenja.

3. korak: Premaz i susam

U manjoj činiji pomiješajte vodu i med. Prvo viljuškom blago izbušite površinu pogače, pa smesom od vode i meda premažite površinu tijesta, a zatim obilno pospite susamom.

Susam kratko prepecite: Ako želite intenzivniju aromu, susam lagano propržite na suvom tiganju minut-dva prije nego što ga pospete po tijestu.

4. korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni 40 minuta, dok pogača ne dobije zlatnu i hrskavu koricu.

5. korak: Hlađenje

Izvadite pogaču iz rerne i ostavite je da se prohladi oko 10 minuta, a zatim je možete isjeći i poslužiti dok je još topla.