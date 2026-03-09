logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lagana, grčka posna pogača sa susamom: Ne zahtijeva odmaranje tijesta, a 1 sastojak joj daje posebnu aromu

Lagana, grčka posna pogača sa susamom: Ne zahtijeva odmaranje tijesta, a 1 sastojak joj daje posebnu aromu

Autor Aleksandra Malko
0

Evo kako Grci prave posnu pogaču sa susamom koja ne zahtijeva odmaranje. Zbog jednog sastojka miriše nevjerovatno, a zove se lagana.

Recept za laganu, grčku posnu pogaču sa susamom Izvor: Shutterstock

Lagana je grčka posna pogača sa susamom koja se sprema za svega nekoliko minuta, bez komplikovanog miješenja i čekanja da tijesto naraste.Tokom pečenja razvija se divna zlatna korica posuta susamom, dok unutrašnjost ostaje mekana i vazdušasta.

Blaga aroma tahinija i medeni premaz daju ovoj pogači poseban mediteranski šmek, zbog čega je odlična kao dodatak kuvanim jelima, salatama i namazima ili kao brza posna užina.

Osnovne informacije

Kuhinja: grčka

Tip jela: posna pogača

Porcije/Količina: 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: oko 5 minuta

Vrijeme pečenja: 40 minuta pečenja

Ukupno vrijeme pripreme: 45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • Za tijesto:

  • 500 g brašna
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 350 ml vode
  • 1 puna kašika tahinija
  • 1 kašičica sirćeta
  • 1 puna kašičica soli

  • Za premaz i posipanje:

  • 4-5 kašika vode
  • 1 kašika
  • 50–70 g susama

Priprema:

1. korak: Priprema tijesta

U većoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte vodu, tahini i sirće, pa sve dobro sjedinite dok ne dobijete mekano i ujednačeno tijesto. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.

2. korak: Oblikovanje pogače

Lagano podmažite tepsiju. Vlažnim rukama prebacite tiesto u tepsiju i prstima ga blago razvucite. Napravite mala udubljenja po površini kako bi pogača dobila lijep oblik tokom pečenja.

3. korak: Premaz i susam

U manjoj činiji pomiješajte vodu i med. Prvo viljuškom blago izbušite površinu pogače, pa smesom od vode i meda premažite površinu tijesta, a zatim obilno pospite susamom.

Susam kratko prepecite:

Ako želite intenzivniju aromu, susam lagano propržite na suvom tiganju minut-dva prije nego što ga pospete po tijestu.

 4. korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni 40 minuta, dok pogača ne dobije zlatnu i hrskavu koricu.

5. korak: Hlađenje

Izvadite pogaču iz rerne i ostavite je da se prohladi oko 10 minuta, a zatim je možete isjeći i poslužiti dok je još topla.

Pročitajte još

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA