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Zovu ga "najzdravije piće na svijetu": Evo zašto ajran treba da se nađe na vašoj listi namirnica

Zovu ga "najzdravije piće na svijetu": Evo zašto ajran treba da se nađe na vašoj listi namirnica

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Ajran je mliječni napitak koji postaje sve popularniji u prodavnicama.

zašto ajran zovu najzdravijimj pićem na svijetu Izvor: GIFKA1/Shutterstock

Iako košta nešto više od običnog mlijeka, zbog svojih zdravstvenih svojstava vredi ga uvrstiti u ishranu. Ajran pomaže u snižavanju nivoa "lošeg" holesterola, čime štiti od moždanog udara i srčanog udara.

Ovaj blago slani napitak na bazi prirodnog jogurta potiče iz Azije i može da se kupi u većini supermarketa. Ajran se sastoji od samo tri sastojka i lako se priprema kod kuće.

Posebno je popularan u Turskoj, ali je poznat i u zemljama Centralne Azije i jugoistočne Evrope. Njegovi osnovni sastojci su prirodni jogurt, voda i so.

Recept za ajran je jednostavan. Potrebno je pomiješati:

  • 400 ml vode,
  • 200 ml prirodnog jogurta i
  • prstohvat soli.

Ovaj napitak sadrži dosta proteina, kalcijuma, kao i vitamina iz grupe B, vitamina C i D. Prisustvo živih bakterijskih kultura podržava crijevnu floru, što povoljno utiče na sistem za varenje.

Zdravstvena svojstva ajrana

U Turskoj je ajran toliko popularan, da se služi čak i u restoranima poznatih lanaca brze hrane. Redovno konzumiranje ovog napitka može da doprinese snižavanju nivoa LDL holesterola i krvnog pritiska.

Izvor: alistock35/Shutterstock

Na taj način smanjuje se rizik od razvoja ateroskleroze, moždanog udara i srčanog udara. Ajran se odlično slaže uz jela od mesa i pomaže da se ublaže ljuti ukusi, jer hladi usnu duplju i grlo.

Ajran je, poput kefira, mliječni napitak, ali se razlikuje po sastavu i svojstvima. Kefir sadrži više probiotika i manje laktoze, dok se ajran izdvaja nižom kalorijskom vrijednošću i osvježavajućim ukusom.

Ovaj napitak obezbjeđuje organizmu dragocjene minerale i vitamine. Sadrži, između ostalog, kalcijum koji jača kosti, kao i vitamine iz grupe B, neophodne za pravilno funkcionisanje nervnog sistema. Zahvaljujući prisustvu živih bakterijskih kultura, ajran pomaže varenju i pozitivno utiče na crijevnu mikrofloru.

Ajran je niskokaloričan napitak koji se lako priprema i može se piti kao dodatak jelima, ali i kao samostalan dio ishrane. Redovno konzumiranje ajrana podržava zdravlje srca, sistema za varenje i opšte stanje organizma.

(MONDO)

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Tagovi

ajran piće zdravlje

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