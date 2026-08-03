5 načina da nosite torbe ove sezone: Spaja se nespojivo, a izgledaćete nikad modernije

Ne morate kupovati novu torbu da biste izgledali moderno. Saznajte 5 modnih trikova uz koje će svaki model izgledati trendi i posebno.

Izvor: InaKos/Shutterstock

Torba može potpuno promijeniti izgled stajlinga uz nekoliko jednostavnih trikova.

Dodaci poput privezaka, marama i kombinovanja više torbi osvježavaju svaki model.

Tajna modernog izgleda nije u kupovini novih stvari, već u drugačijem stilizovanju.

Torba odavno nije samo praktičan modni dodatak. Danas ona određuje raspoloženje cjelokupnog stajlinga, povezuje kombinaciju i često postaje detalj koji se prvi primjećuje.

Dovoljno je sjetiti se velikih modnih trendova posljednjih godina – povratka kultnih modela torbi koje su proslavile modne ikone, japanskih torbi sa čvorovima ili čak neobičnih modela koji izgledaju kao ilustracije iz skicirke.

Dobra vijest je da ne morate da mijenjate cijeli garderober kako biste izgledali moderno. Savremena moda sve više slavi lični stil, a dizajneri savjetuju da ne kopiramo tuđe kombinacije, već da pronađemo način da kroz detalje pokažemo svoju ličnost.

Upravo je torba jedan od najjednostavnijih modnih dodataka za eksperimentisanje. Nekada je dovoljan samo jedan mali trik da običan aksesoar izgleda kao dio stajlinga sa ulice.

1. Dodajte detalje na torbu

Najbrži način da osvježite omiljenu torbu jeste da joj dodate privjeske, lance ili ukrase.

Hit sezone nisu samo popularne igračke i figurice, već metalni ukrasi, perle, mini talismani i detalji sa vintage prizvukom.

Možete kupiti gotove ukrase ili napraviti sopstvenu kombinaciju. Što više ličnih detalja dodate, torba će izgledati zanimljivije i originalnije.

2. Nosite dvije torbe odjednom

Gotovo svaka žena u garderoberu ima nekoliko omiljenih torbi - jednu praktičnu za svaki dan i drugu elegantniju za posebne prilike.

Zašto ih ne biste nosili zajedno? Street style trendovi već dugo podržavaju ovaj način kombinovanja, a posebno efektno izgleda spoj različitih stilova - na primjer, nježna ženstvena torba uz sportsku torbicu oko struka.

Osim što izgleda moderno, ovaj trik je i veoma praktičan jer ćete imati dovoljno prostora za sve što vam je potrebno.

Jelena Đoković nosi dve tašne

Izvor: Marechal Aurore/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

3. Birajte providne torbe

Providne torbe odavno nisu rezervisane samo za večernje prilike. Danas su postale jedan od zanimljivih modnih detalja koji mogu da upotpune svakodnevni izgled.

Telefon, slušalice, karmin, rokovnik ili naočare za sunce postaju dio samog stajlinga.

Ako ne želite da sve bude vidljivo, vrijedne sitnice možete staviti u upečatljiv novčanik ili neseser koji će dodatno unijeti boju u kombinaciju.

4. Nosite klač i tokom dana

Klač se često smatra aksesoarom koji se nosi samo uz elegantne kombinacije, ali ovaj mali model može biti odličan izbor i za svakodnevne prilike.

Za razliku od velikih torbi, klač vizuelno čini stajling jednostavnijim i elegantnijim, a istovremeno vas podstiče da nosite samo ono što vam je zaista potrebno.

Tokom dana kombinujte ga sa farmerkama i sakoom, a uveče sa haljinom ili odijelom. Jedan modni detalj lako može odgovarati različitim prilikama.

5. Ukrasite torbu maramom

Sigurno već imate svilenu maramu koju koristite kao modni dodatak. Umjesto da je nosite samo oko vrata ili na glavi, pokušajte da je vežete za ručku torbe.

Ovaj jednostavan trik odmah će promijeniti izgled aksesoara.

Birajte jarke boje poput crvene, smaragdno zelene, kobalt plave ili narandžaste, jer će čak i najjednostavnija crna torba dobiti potpuno novi izgled.

Tajna dobrog street style izgleda nije u tome da stalno kupujete nove stvari, već u tome da poznate komade nosite na drugačiji način. Pravi modni efekat često se krije upravo u detaljima.

(Lepa i srećna/Mondo)