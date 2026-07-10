Pletene torbe ponovo su među najvećim modnim trendovima ljeta. Saznajte kako da ih kombinujete i zašto ih stilisti preporučuju za dnevne i večernje kombinacije.

Izvor: MarcinK3333/Shutterstock

Ovaj model torbe ponovo je među najvećim ljetnjim trendovima.

Lako se kombinuje uz ležerne i elegantne odijevne kombinacije.

Jednostavan dizajn čini je bezvremenskim modnim dodatkom.

Svako ljeto donese jedan modni komad koji se izdvaja iz svih trendova, a ove sezone to su torbe od prirodnih materijala. Elegantne, lagane i praktične, lako se uklapaju uz dnevne, poslovne, ali i večernje kombinacije.

Modni stručnjaci ističu da su pletene torbe ponovo među najpoželjnijim aksesoarima jer spajaju prirodan izgled sa sofisticiranim stilom. Mogu se nositi uz lanene haljine, farmerke, košulje, pa čak i uz elegantnije ljetnje izdanje.

Zašto su ponovo u trendu?

Pletene torbe izrađuju se od rafije, slame, pruća ili drugih prirodnih vlakana, zbog čega svakoj kombinaciji daju ležeran, ali uredan izgled.

Za razliku od modela koji se nose samo na plaži, današnje pletene torbe dolaze u različitim oblicima i veličinama – od velikih shopper modela do malih torbica sa kožnim detaljima i zlatnim kopčama.

Uz šta ih je najbolje kombinovati?

Ovaj aksesoar odlično izgleda uz:

lanene pantalone i bijelu košulju;

jednobojne ljetnje haljine;

teksas šorts i pamučnu majicu;

midi suknje i sandale;

espadrile, baletanke ili ravne papuče.

Neutralne nijanse poput bež, krem i boje peska lako se uklapaju sa gotovo svim bojama garderobe.

Vidi opis Ove torbe viđaćete svuda ovog ljeta: Pristaju uz gotovo svaku kombinaciju i izgledaju skuplje nego što jesu Pletene torbe Pletene torbe Pletene torbe Pletene torbe Pletene torbe Pletene torbe Pletene torbe Pletene torbe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: isha_ray/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Tangerinesky/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kirti Bhole/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: shine.graphics/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: RedMez/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Iryna Imago/Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MarcinK3333/Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Kako da izgledaju elegantno?

Stilisti savjetuju da birate modele sa kvalitetnom postavom i detaljima od kože ili metala. Takve torbe djeluju sofisticiranije i mogu se nositi i u gradskim prilikama, ne samo na odmoru.

Ako želite svestran komad koji ćete nositi tokom cijele ljetnje sezone, birajte jednostavan dizajn bez previše ukrasa. Takav model lako ćete kombinovati uz različite stilove i nositi iz godine u godinu.

Trend koji ne izlazi iz mode

Iako se svakog ljeta pojavljuju novi trendovi, pletene torbe već godinama uspevaju da zadrže svoje mesto među omiljenim modnim dodacima. Zahvaljujući prirodnim materijalima, bezvremenskom dizajnu i lakoći kombinovanja, ostaju jedan od najpraktičnijih izbora za toplije dane.