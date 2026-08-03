Baštovani otkrili kad da zalijete biljke po vrućini: Test sa dva prsta sprečava najveću ljetnju grešku

Baštovani otkrili ključni trik - ovaj test sa dva prsta spašava biljke tokom paklenih vrućina.

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Tokom ljetnjih mjeseci, kada temperature u mnogim dijelovima Evrope prelaze 40 stepeni, briga o biljkama postaje ozbiljan izazov za mnoge vlasnike bašti i sobnog cvijeća. Stručnjaci upozoravaju da nije presudno samo koliko često se biljke zalivaju, već i u koje doba dana se to radi, jer upravo taj detalj može značajno uticati na njihovo zdravlje i otpornost.

Baštovani ističu da se u ljetnjem periodu često pravi greška preteranim zalivanjem ili zalivanjem u pogrešno vrijeme. Iako mnogi biljke zalivaju svakodnevno, pa čak i više puta dnevno, preporuka je drugačija: rjeđe, ali obilnije zalivanje. Na taj način voda ne ostaje samo na površini zemlje, već dopire do korijena, što biljke čini jačim i otpornijim na visoke temperature.

Jednostavan trik je "test prstom"

Jednostavan način da se provjeri da li je biljci potrebna voda jeste takozvani test prstom.

Potrebno je ubaciti prst nekoliko centimetara u zemlju i provjeriti vlažnost. Ukoliko je zemlja i dalje vlažna, zalivanje nije potrebno, dok suvi supstrat znači da je vrijeme za vodu.

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Najbolje vrijjeme za zalivanje biljaka leti

Kada je riječ o najboljem trenutku za zalivanje, stručnjaci navode da su rano jutro i kasno popodne idealni. Razlog za to je što je tada temperatura zemljišta niža, pa voda sporije isparava i biljke je efikasnije apsorbuju.

Takođe, na ovaj način se izbjegava direktno sunce koje može negativno uticati na biljke neposredno nakon zalivanja.

Važna preporuka odnosi se i na način zalivanja. Voda bi trebalo da se usmjerava direktno na zemlju, odnosno bazu biljke, a ne na listove. Vlažno lišće tokom ljeta može dovesti do pojave bolesti, a u kombinaciji sa jakim sunčevim zračenjem može izazvati i oštećenja u vidu opekotina. Zato je cilj da voda dospe tamo gdje je najpotrebnija – do korena.

Stručnjaci naglašavaju i da svaka biljka ima svoje specifične potrebe, pa se učestalost zalivanja mora prilagoditi vrsti. Ipak, opšte pravilo je da se zemlja održava blago vlažnom, ali ne stalno mokrom, jer je važno da se između zalivanja blago osuši kako bi se korijen razvijao dublje i snažnije.

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Rizik od prekomjernog zalivanja

Pored toga, ističe se i rizik od prekomernog zalivanja. Tokom zime biljke su u takozvanom "režimu mirovanja", sa sporijim rastom i manjom potrošnjom vode, dok se u proljeće i leto njihova potreba za vodom povećava. Upravo tu mnogi griješe – ili nastave sa zimskim režimom zalivanja, ili preteraju, što može dovesti do truljenja korijena.

Kao primjer sezonskih biljaka koje dobro podnose leto navode se surfinija i geranijum, muškatla. Surfinija zahtijeva hranljiv i dobro dreniran supstrat, direktno sunce i redovno zalivanje, ali bez viška vode. Geranijum je poznat po otpornosti, dobro podnosi sunce, iako preferira polusjenku, traži umjereno zalivanje, povremeno đubrenje i kvalitetno drenirano zemljište.

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Upravo uz pravilnu njegu i razumijevanje potreba svake biljke, moguće je tokom najtoplijih mjeseci održati baštu i cvjetne površine zdravim i bujnim, uprkos ekstremnim temperaturama.

blic.rs/ Sensa