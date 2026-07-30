Ljeti se na ružama često pojavljuju snažni zeleni izdanci koji izgledaju zdravo, ali ne razvijaju pupoljke - to su slijepi izdanci.

Izvor: Shutterstock

Uklanjanje nepotrebnih izdanaka pomaže ružama da ostanu zdrave i nastave obilno da cvjetaju do jeseni.

Krajem jula zamijenite đubrivo bogato azotom prihranom sa više kalijuma, kako biste podstakli cvjetanje i ojačali biljku.

Skratite "slijepe" izdanke koji ne stvaraju pupoljke kako ruža ne bi bespotrebno trošila energiju.

Ruže ni poslije glavnog talasa cvjetanja ne završavaju sezonu, naprotiv - upravo kraj jula može da odredi koliko će raskošno cvjetati do jeseni. Nekoliko jednostavnih, ali često zanemarenih poteza pomoći će biljci da sačuva snagu, razvije nove pupoljke i lakše podnese ljetnje vrućine.

Ne uklanjajte baš svaki uveli cvijet

Kod većine modernih ruža redovno uklanjanje ocvalih cvjetova podstiče novo cvjetanje, ali postoje izuzeci. Ako gajite grmolike, parkovne ili divlje sorte, dio uvelih cvjetova možete da ostavite na biljci. Iz njih će se do jeseni razviti dekorativni pupoljci koji ruži daju dodatnu ljepotu, a ujedno predstavljaju i važan izvor hrane za ptice tokom zime.

Promjenite vrstu đubriva

Mnogi baštovani nastavljaju da koriste đubriva bogata azotom tokom cijelog leta, ali upravo to može biti greška krajem jula. Azot podstiče razvoj novih, mekih izdanaka koji neće stići da se u potpunosti učvrste prije jeseni, pa ih prve hladnije noći lako oštete. Umjesto toga, birajte đubriva s više kalijuma koji jača biljku, podstiče cvjetanje i povećava otpornost na letnji stres. Nakon prihrane ruže obavezno dobro zalijte kako bi hranljive materije lakše dospjele do korena.

Vidi opis Na samom kraju jula uradite ovo sa ružama: Cvjetaće nikad bogatije sve do oktobra ruže ruže ruže puzavice ruže Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Šta sa slijepim izdancima?

Ljeti se na ružama često pojavljuju snažni zeleni izdanci koji izgledaju zdravo, ali ne razvijaju pupoljke. Baštovani ih nazivaju slijepim izdancima. Ako ih ostavite, biljka će na njih trošiti energiju bez stvaranja cvjetova.

Rješenje je jednostavno: izdanak skratite nekoliko milimetara iznad dobro razvijenog lista. Time ćete podstaći ružu da iz istog mjesta razvije novi, cvjetni izdanak.