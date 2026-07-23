Kako da napravite najljepši ukras od čuvarkuća: Svi žele zeleni stubić da im čuva dvorište i sreću

Od neobičnog zelenog stubića do rustične instalacije u staroj cigli ili panju, svi aranžmani sa čuvarkućama daju prelijep izgled dvorištu uz mali trud.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Čuvarkuća je omiljena biljka u našem narodu jer se vjeruje da štiti dom od groma, bolesti i negativne energije.

je omiljena biljka u našem narodu jer se vjeruje da štiti dom od groma, bolesti i negativne energije. Svi vole neobične aranžmane sa ovom lijepom i korisnom biljkom, pa se na društvenim mrežama mogu naći zanimljive ideje.

sa ovom lijepom i korisnom biljkom, pa se na društvenim mrežama mogu naći zanimljive ideje. Stare cigle, šuplji panjevi ili stare saksije, pa čak i prazni plastični baloni mogu poslužiti kao savršena podloga za pravljenje jedinstvenih ukrasa u dvorištu.

Rijetko koja biljka ima tako posebno mjesto u našoj tradiciji i domovima kao što ga ima čuvarkuća. Od davnina se vjerovalo da ova skromna i izdržljiva biljka štiti kuću od udara groma, oluje i bolesti, pa je i danas čest prizor na krovovima, kapijama i terasa širom Srbije. Pored svoje otpornosti i ljekovitih svojstava, čuvarkuća je izuzetno zahvalna za dekoraciju jer uspijeva i tamo gdje druge biljke ne mogu, zahtjevajući vrlo malo vode i pažnje.

Uz samo malo mašte, čuvarkuće možete iskoristiti za pravljenje nesvakidašnjih i jeftinih ukrasa koji će potpuno osvježiti vašu baštu ili terasu.

Jedan od najefektnijih aranžmana pravi se veoma jednostavno, uz pomoć običnog plastičnog balona od vode od pet litara.

Postupak je jednostavan: na balonu makazama ili skalpelom izbušite veći broj okruglih rupa prečnika par centimetara. Balon potom napunite rastresitom zemljom pomješanom sa malo peska, pa u svaku rupicu pažljivo zabodite po jednu mladu rozetu čuvarkuće.

U početku aranžman izgleda skromno, ali kako čuvarkuće počnu da rastu i izbacuju nove mladice, plastika u potpunosti nestaje pod gušćim zelenim i crvenkastim listovima. Dobija se prelepa, uspravna cvetna skulptura u obliku zelenog ili roze stubića, zavisno od boje vaše čuvarkuće.

Lako ćete je zalivati, dovoljno je samo da je na kratko potopite u kofu s vodom.

Pogledajte 00:13 Kako da zalivate aranžman sa čuvarkućom u balonu od vode Izvor: Instagram/succulents.nursery Izvor: Instagram/succulents.nursery

Možete i da varirate ovu ideju, tako što ćete kreirati zanimljive oblike, poput ovog "vodopada" od čuvarkuće.

Pogledajte 00:19 Mini aranžman vodopad sa čuvarkućom Izvor: Instagram/succulents.nursery Izvor: Instagram/succulents.nursery

Ako želite još neki rustičan detalj koji će se savršeno slagati sa vašim balonom od čuvarkuća, idealno rješenje je izrada mini-kamenjara u starim posudama.

čuvarkuća

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

I ovde možete da pustite mašti na volju, pa da napravite i stilizovano drvce na površini saksije.

Pogledajte 00:15 Mini aranžman sa čuvarkućom Izvor: Instagram/succulents.nursery Izvor: Instagram/succulents.nursery

Stara šuplja cigla sa tri ili četiri rupe, izdubljeni komad starog drveta ili okrnjena glinena saksija mogu postati savršena podloga. Rupe napunite zemljom, posadite dvije do tri različite vrste čuvarkuća (zelene, bordo i sorte sa dlačicama) i prostore između njih popunite sitnim rječnim kamenčićima ili mahovinom.

aranžman sa čuvarkućom

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ovakvi aranžmani ne traže gotovo nikakvo održavanje - dovoljno je da ih postavite na sunčano mesto i povremeno blago isprskate vodom, a vaše dvorište dobiće unikatne ukrase koji traju godinama.

U galeriji pogledajte i divne "rođake" vaše čuvarkuće, krasule koje nazivaju "biljkama novca".