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Viseća biljka za terasu koja tjera komarce: Lako se gaji, a listovi šire predivan miris

Viseća biljka za terasu koja tjera komarce: Lako se gaji, a listovi šire predivan miris

Autor D.V. Izvor Sensa
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Ova biljka je odavno među omiljenim u dvorištu, lako se gaji, a tjera komarce i širi opojan miris!

Viseća biljka za terasu koja tjera komarce Izvor: Shutterstock

Tokom ljeta mnogi ljudi počinju da traže efikasne načine za smanjenje broja komaraca oko svojih domova. Večeri provedene na balkonima i terasama mogu biti posebno problematične, jer insekti efikasno otežavaju opuštanje na otvorenom.

Iako u prodavnicama postoji mnogo različitih vrsta sredstava protiv komaraca, prirodna rešenja dobijaju na popularnosti. Jedan od njih je biljka tamjanika.

Mnogi ljudi je biraju ne samo zbog izgleda, već i zbog prepoznatljivog mirisa koji se osjeća iz listova tamjanike. Miris se opisuje kao svjež, blago citrusan i ima delikatnu notu mente.

Ova karakteristika čini ovu biljku jednom od najčešće preporučenih za sadnju u blizini rekreativnih područja. Dodatna prednost je njen dekorativni izgled. Njene opuštene stabljike i gusto raspoređeni listovi čine je upečatljivim dekorativnim elementom. Posebno dobro izgleda u visećim saksijama i balkonskim žardinjerama-

Kako se održava tamjanika

Jedan od razloga za rastuću popularnost ove biljke jeste to što ne traži previše njege. Čak i oni sa malo iskustva uuzgoju balkonskog cvijeća obično mogu da se nose sa tim bez većih problema.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda tamjanika!

Najbolje uspijeva u dobro osvijetljenim područjima, ali ne voli dugotrajno izlaganje veoma intenzivnoj sunčevoj svjetlosti. Difuzna svjetlost je mnogo bolja.

Redovno zalivanje je ključno, jer zemljište treba da ostane umjereno vlažno. U povoljnim uslovima, tamjanika brzo raste.

Izdanci počinju graciozno da nadvisuju ivice žardinjera i saksija, stvarajući zelene kaskade. Ovo balkonu daje poseban šarm.

Biljka izgleda odlično kao samostalna dekoracija, ali se dobro uklapa i sa drugim vrstama. Često se sadi pored geranijuma, surfinija i drugog popularnog balkonskog cvijeća, a poznato je da je kombinacija tamjanike i muškatli takođe sjajan duo u borbi protiv komaraca.

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