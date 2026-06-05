Bujnija od lavande i cvjeta mnogo duže: Biljka koja daje luksuz svakom dvorištu, a traži minimalnu njegu

Plamteća zvijezda (Liatris spicata) je višegodišnja biljka koja lako uspijeva i uljepšava terasu i dvorište. Saznajte kako se sadi, održava i zašto je omiljena među baštovanima.

Izvor: Ludmila Kapustkina/Shutterstock

Priroda nudi veliki broj prelijepih biljaka, pa je teško izabrati one koje će najljepše ukrasiti terasu ili dvorište u proljećnim i ljetnjim mjesecima. Ipak, ako postoji jedna biljka koja gotovo sigurno menja izgled svakog vrta, to je plamteća zvijezda.

Liatris spicata je višegodišnja biljka poznata po uspravnim cvjetnim klasovima u nijansama ljubičaste, roze ili bijele boje. Cvjeta od sredine ljeta do rane jeseni i veoma je atraktivna, ali i korisna jer privlači pčele, leptire i druge oprašivače.

Njeni cvjetovi se otvaraju odozgo nadole, što je retkost u biljnom svetu i daje joj posebno dekorativan izgled. Zbog otpornosti, dugog cvjetanja i minimalnih zahtjeva za njegu, idealna je za sve koji žele lijepo uređen prostor bez previše održavanja.

Visoki ljubičasti klasovi lako se kombinuju sa ehinaceom, rudbekijom, ukrasnim travama i drugim ljetnjim cvjetnicama, pa se često koristi u dekorativnim gredicama.

Plamteća zvijezda je zahvalna biljka i pogodna čak i za početnike u baštovanstvu.

Gdje posaditi plamteću zvijezdu?

Liatris najbolje uspijeva na sunčanim mjestima i voli direktnu svetlost. Da bi obilno cvjetala, potrebno joj je najmanje šest sati sunca dnevno. Može da podnese i polusijenku, ali tada ima manje cvjetova i slabije stabljike.

Najbolje raste u dobro dreniranom zemljištu. Ne podnosi zadržavanje vode, pa treba izbjegavati mesta gdje se poslije kiše voda zadržava oko korijena.

Kada se sadi?

Gomolji ili lukovice plamteće zvijezde sade se u proljeće, nakon prestanka mrazeva, na dubinu od 5 do 10 centimetara, uz razmak od 20 do 30 centimetara.

Prve godine biljka razvija korijenov sistem, dok tek narednih sezona postaje bujnija i bogatije cvjeta.

Vidi opis Bujnija od lavande i cvjeta mnogo duže: Biljka koja daje luksuz svakom dvorištu, a traži minimalnu njegu Liatris ili plamteća zvezda Liatris ili plamteća zvezda Liatris ili plamteća zvezda Liatris ili plamteća zvezda Liatris ili plamteća zvezda Liatris ili plamteća zvezda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Konoplytska/Shutterstock Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ludmila Kapustkina/Shutterstock Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Nokzd/Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Aleksey Demin/Shutterstock Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Kabar/Shutterstock Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Karel Bock/Shutterstock Br. slika: 6 6 / 6 AD

Kako se zaliva plamteća zvijezda?

Nakon sadnje potrebno je redovno zalivanje dok se biljka ne ukorijeni. Kada se primi, postaje veoma otporna na sušu.

Tokom ljeta zaliva se samo u periodima bez padavina, jer bolje podnosi sušu nego pretjerano zalivanje.

Da li je potrebna prihrana?

Liatris nije zahtijevna kada je riječ o hranljivim materijama. U proleće je dovoljno dodati malo komposta ili univerzalnog đubriva za cvjetnice.

Prekomjerna prihrana, posebno azotom, može dovesti do bujnog lišća na račun cvjetanja, pa je važno biti umjeren, piše Glossy.

Liatris ili plamteća zvezda

Izvor: Aleksey Demin/Shutterstock

Orezivanje i njega

Kada cvjetovi počnu da venu, mogu se ukloniti precvjetali klasovi kako bi biljka izgledala urednije.

Ipak, mnogi baštovani ih ostavljaju tokom jeseni jer su dekorativni i privlače ptice.

Krajem jeseni ili početkom proljeća stabljike se sijeku do zemlje.

Razmnožavanje

Plamteća zviezda se najčešće razmnožava dijeljenjem bokora. Svakih nekoliko godina biljka se može iskopati i podijeliti, čime se podmlađuje i dobijaju nove sadnice.