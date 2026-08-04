3 jednostavna recepta sa tikvicama za vrele ljetnje dane: Svaki će vam oduzeti oko pola sata

Uživajte u letnjim danima uz tri brza recepta sa tikvicama. Pripremite zapečene tikvice, uštipke ili sataraš za manje od sat vremena.
Tikvice su među najzahvalnijim ljetnjim namirnicama. Brzo se pripremaju, odlično se slažu sa sirom, povrćem i mesom, a od njih za kratko vrijeme možete napraviti ukusan doručak, lagani ručak ili večeru.
Donosimo tri jednostavna recepta koja će vam pomoći da iskoristite sezonu tikvica na najbolji način.
1. Zapečene tikvice sa sirom
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije: 4
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme pečenja: 25 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 35 minuta
Sastojci:
- 2 srednje tikvice
- 200 g bijelog ili mladog sira
- 2 jaja
- 100 ml pavlake za kuvanje
- 50 g rendanog kačkavalja
- so, biber i malo peršuna, po ukusu
Priprema:
Tikvice isjecite na kolutove, blago posolite i ostavite desetak minuta. Ocijedite višak tečnosti i poređajte ih u podmazanu vatrostalnu posudu. Umutite jaja, pavlaku i sir, začinite po ukusu i prelijte preko tikvica. Pospite rendanim kačkavaljem i pecite oko 25 minuta na 200 stepeni, dok ne dobije zlatnu koricu.Izvor: Shutterstock
Tikvice prije pripreme uvijek blago posolite i ostavite 10 do 15 minuta da otpuste višak vode.
2. Uštipci od tikvica
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pecivo
Porcije: 4
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme prženja: 10 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 25 minuta
Sastojci:
- 2 tikvice
- 2 jaja
- 120 g brašna
- 80 g rendanog sira
- so po ukusu
- ulje za prženje
Priprema:
Narendane tikvice posolite i ostavite deset minuta, pa ih dobro ocijedite. Dodajte jaja, brašno i sir. Miješajte dok ne dobijete gustu smjesu i kašikom spuštajte u zagrijano ulje. Pržite sa obe strane dok uštipci ne porumene.Izvor: Shutterstock
3. Sataraš sa tikvicama
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije: 4
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja: 25 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 40 minuta
Sastojci:
- 2 tikvice
- 2 paprike
- 2 paradajza
- 1 glavica crnog luka
- 2 kašike ulja
- so, biber i peršun
Priprema:
Na ulju propržite sitno sjeckani luk. Dodajte papriku, a zatim tikvice isječene na kockice. Poslije desetak minuta umiješajte oljušten i isjeckan paradajz. Krčkajte dok povrće ne omekša i višak tečnosti ne ispari. Začinite po ukusu i pospite svježim peršunom.
(Stvar ukusa/Mondo)