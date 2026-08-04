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3 jednostavna recepta sa tikvicama za vrele ljetnje dane: Svaki će vam oduzeti oko pola sata

3 jednostavna recepta sa tikvicama za vrele ljetnje dane: Svaki će vam oduzeti oko pola sata

Autor Dragana Božić
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Uživajte u letnjim danima uz tri brza recepta sa tikvicama. Pripremite zapečene tikvice, uštipke ili sataraš za manje od sat vremena.

Recepti sa tikvicama Izvor: Shutterstock

Tikvice su među najzahvalnijim ljetnjim namirnicama. Brzo se pripremaju, odlično se slažu sa sirom, povrćem i mesom, a od njih za kratko vrijeme možete napraviti ukusan doručak, lagani ručak ili večeru.

Donosimo tri jednostavna recepta koja će vam pomoći da iskoristite sezonu tikvica na najbolji način.

1. Zapečene tikvice sa sirom

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije: 4

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja: 25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 35 minuta

Sastojci:

  • 2 srednje tikvice
  • 200 g bijelog ili mladog sira
  • 2 jaja
  • 100 ml pavlake za kuvanje
  • 50 g rendanog kačkavalja
  • so, biber i malo peršuna, po ukusu

Priprema:

Tikvice isjecite na kolutove, blago posolite i ostavite desetak minuta. Ocijedite višak tečnosti i poređajte ih u podmazanu vatrostalnu posudu. Umutite jaja, pavlaku i sir, začinite po ukusu i prelijte preko tikvica. Pospite rendanim kačkavaljem i pecite oko 25 minuta na 200 stepeni, dok ne dobije zlatnu koricu.

Izvor: Shutterstock

Važan savjet:

Tikvice prije pripreme uvijek blago posolite i ostavite 10 do 15 minuta da otpuste višak vode.

2. Uštipci od tikvica

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pecivo

Porcije: 4

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme prženja: 10 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 25 minuta

Sastojci:

  • 2 tikvice
  • 2 jaja
  • 120 g brašna
  • 80 g rendanog sira
  • so po ukusu
  • ulje za prženje

Priprema:

Narendane tikvice posolite i ostavite deset minuta, pa ih dobro ocijedite. Dodajte jaja, brašno i sir. Miješajte dok ne dobijete gustu smjesu i kašikom spuštajte u zagrijano ulje. Pržite sa obe strane dok uštipci ne porumene.

Izvor: Shutterstock

3. Sataraš sa tikvicama

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije: 4

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja: 25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 40 minuta

Sastojci:

  • 2 tikvice
  • 2 paprike
  • 2 paradajza
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 kašike ulja
  • so, biber i peršun

Priprema:

Na ulju propržite sitno sjeckani luk. Dodajte papriku, a zatim tikvice isječene na kockice. Poslije desetak minuta umiješajte oljušten i isjeckan paradajz. Krčkajte dok povrće ne omekša i višak tečnosti ne ispari. Začinite po ukusu i pospite svježim peršunom.

Sataraš za post na vodi
Izvor: Shutterstock

(Stvar ukusa/Mondo)

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Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

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