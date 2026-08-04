3 jednostavna recepta sa tikvicama za vrele ljetnje dane: Svaki će vam oduzeti oko pola sata

Uživajte u letnjim danima uz tri brza recepta sa tikvicama. Pripremite zapečene tikvice, uštipke ili sataraš za manje od sat vremena.

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Tikvice su među najzahvalnijim ljetnjim namirnicama. Brzo se pripremaju, odlično se slažu sa sirom, povrćem i mesom, a od njih za kratko vrijeme možete napraviti ukusan doručak, lagani ručak ili večeru.

Donosimo tri jednostavna recepta koja će vam pomoći da iskoristite sezonu tikvica na najbolji način.

1. Zapečene tikvice sa sirom

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije: 4

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja: 25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 35 minuta

Sastojci:

2 srednje tikvice

200 g bijelog ili mladog sira

2 jaja

100 ml pavlake za kuvanje

50 g rendanog kačkavalja

so, biber i malo peršuna, po ukusu

Priprema:

Tikvice isjecite na kolutove, blago posolite i ostavite desetak minuta. Ocijedite višak tečnosti i poređajte ih u podmazanu vatrostalnu posudu. Umutite jaja, pavlaku i sir, začinite po ukusu i prelijte preko tikvica. Pospite rendanim kačkavaljem i pecite oko 25 minuta na 200 stepeni, dok ne dobije zlatnu koricu.

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Važan savjet: Tikvice prije pripreme uvijek blago posolite i ostavite 10 do 15 minuta da otpuste višak vode.

2. Uštipci od tikvica

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pecivo

Porcije: 4

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme prženja: 10 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 25 minuta

Sastojci:

2 tikvice

2 jaja

120 g brašna

80 g rendanog sira

so po ukusu

ulje za prženje

Priprema:

Narendane tikvice posolite i ostavite deset minuta, pa ih dobro ocijedite. Dodajte jaja, brašno i sir. Miješajte dok ne dobijete gustu smjesu i kašikom spuštajte u zagrijano ulje. Pržite sa obe strane dok uštipci ne porumene.

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3. Sataraš sa tikvicama

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije: 4

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja: 25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 40 minuta

Sastojci:

2 tikvice

2 paprike

2 paradajza

1 glavica crnog luka

2 kašike ulja

so, biber i peršun

Priprema:

Na ulju propržite sitno sjeckani luk. Dodajte papriku, a zatim tikvice isječene na kockice. Poslije desetak minuta umiješajte oljušten i isjeckan paradajz. Krčkajte dok povrće ne omekša i višak tečnosti ne ispari. Začinite po ukusu i pospite svježim peršunom.

Sataraš za post na vodi

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(Stvar ukusa/Mondo)