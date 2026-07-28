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Lažne lazanje od palačinki: Kada vam ponestane ideja, ovo treba da napravite za ručak

Lažne lazanje od palačinki: Kada vam ponestane ideja, ovo treba da napravite za ručak

Izvor Stvar ukusa
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Isprobajte recept za lažne lazanje od palačinki. Pune su sočnog nadjeva od mljevenog mesa i pečuraka.

Recept za lažne lazanje od palačinki Izvor: Shutterstock

Ponekad najbolji ručak nastane baš onda kada se spoje dva jela koja svi vole. Tako su se ovde susreli domaće palačinke, koje uglavnom povezujemo sa slatkišima, i bogat nadev od mesa i pečuraka kojima inače filujemo lazanje.

Sloj po sloj, nastaje jelo koje izgleda svečano kada se iznese na sto, a priprema se mnogo jednostavnije nego što na prvi pogled deluje.

Kada ga presečete, videćete šarene slojeve koji kriju sočan fil, a upravo zbog tog spoja ukusa i izgleda ovo će postati recept kojem ćete se rado vraćati.

Osnovne informacije

Kuhinja...domaća

Kategorija...glavno jelo

Porcije / količina...8

Energetska vrednost po porciji....580 kcal

Vrijeme pripreme...40 min

Vrijeme termičke obrade....25 min

Ukupno vrijeme....65 min

Sastojci

  • 20 gotovih palačinaka
  • 500 g mljevenog mesa
  • 3 glavice crnog luka
  • 500 g šampinjona
  • 1 čaša pavlake
  • 1 žumance
  • so, biber i suvi biljni začin po ukusu
  • malo ulja za prženje

Priprema:

Ispecite palačinke

Pripremite palačinke po omiljenom receptu i ostavite ih da se prohlade dok spremate fil.

Napravite fil od mesa

Sitno isjeckani luk propržite na malo ulja dok ne omekša. Dodajte mljeveno meso, posolite, pobiberite i začinite suvim biljnim začinom. Dinstajte dok meso ne porumeni i višak tečnosti ne ispari.

Pripremite fil od pečuraka

Šampinjone isjeckajte na listiće i propržite ih u posebnom tiganju. Začinite solju, biberom i suvim biljnim začinom, pa dinstajte dok ne ispari sva tečnost.

Bonus savjet:

Između slojeva možete dodati i malo rendanog kačkavalja za još bogatiji ukus.

Ređajte lažnu lazanju

Vatrostalnu posudu ili okrugli pleh lagano podmažite. Na dno stavite jednu palačinku, zatim rasporedite dio fila od mesa, preko njega palačinku, pa fil od šampinjona. Nastavite da ređate slojeve dok ne utrošite sav materijal. Završite palačinkom.

Zapecite

Pavlaku umutite sa žumancetom i premažite gornju palačinku. Stavite u zagrijanu rernu i pecite oko 25 minuta na 180 stepeni, dok površina ne dobije lijepu zlatnu boju.

Poslužite

Ostavite jelo desetak minuta da se prohladi, zatim isijecite na parčad i poslužite uz sezonsku salatu ili kiselo mljeko.

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Tagovi

lazanje recept recepti Mondo kuhinja

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