Lažne lazanje od palačinki: Kada vam ponestane ideja, ovo treba da napravite za ručak

Isprobajte recept za lažne lazanje od palačinki. Pune su sočnog nadjeva od mljevenog mesa i pečuraka.

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Ponekad najbolji ručak nastane baš onda kada se spoje dva jela koja svi vole. Tako su se ovde susreli domaće palačinke, koje uglavnom povezujemo sa slatkišima, i bogat nadev od mesa i pečuraka kojima inače filujemo lazanje.

Sloj po sloj, nastaje jelo koje izgleda svečano kada se iznese na sto, a priprema se mnogo jednostavnije nego što na prvi pogled deluje.

Kada ga presečete, videćete šarene slojeve koji kriju sočan fil, a upravo zbog tog spoja ukusa i izgleda ovo će postati recept kojem ćete se rado vraćati.

Osnovne informacije

Kuhinja...domaća

Kategorija...glavno jelo

Porcije / količina...8

Energetska vrednost po porciji....580 kcal

Vrijeme pripreme...40 min

Vrijeme termičke obrade....25 min

Ukupno vrijeme....65 min

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