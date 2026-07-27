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Veliki pomak u medicini: Naučnici pronašli novu metodu za borbu protiv najčešćeg raka pluća

Veliki pomak u medicini: Naučnici pronašli novu metodu za borbu protiv najčešćeg raka pluća

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Naučnici Ruskog univerziteta prijateljstva naroda predložili su novi pristup u borbi protiv jednog oblika raka pluća, koji se gotovo ne može uspješno liječiti standardnim metodama (hirurgijom i hemioterapijom), a riječ je o metodi koja pojačava dejstvo radioterapije.

Nove nade za oboljele od raka pluća: Kombinacija naprednog zračenja i lijeka za holesterol uništava Izvor: Shutterstock

Kao dio međunarodnog naučnog tima predložili su da se radioterapija dopuni primjenom inhibitora PCSK9, lijekova koji se, na primjer, koriste za snižavanje nivoa holesterola, a neki se primjenjuju i u liječenju dijabetesa.

Iz Univerziteta je saopšteno da je adenokarcinom pluća najčešći oblik malignog tumora pluća i najrasprostranjeniji tip raka u Rusiji i svijetu.

Kod dijela pacijenata prisutne su genetske mutacije koje standardne metode liječenja čine neefikasnim i zbog toga je pronalaženje i kombinovanje novih terapijskih pristupa jedan od najvažnijih zadataka savremene biomedicine.

Eksperiment tima naučnika sa Instituta za molekularnu i ćelijsku medicinu tog univerziteta, u saradnji sa kolegama iz Rusije i Kine, pokazao je da kombinacija hadronske terapije i PCSK9 inhibitora uništava ćelije raka efikasnije od standardnih oblika liječenja.

Hadronska terapija predstavlja novi korak u razvoju radioterapije - omogućava precizno zračenje oboljelih ćelija snažnim snopom naelektrisanih čestica, poput protona ili neutrona, bez oštećenja zdravih tkiva i organa.

To je veoma moćna i izuzetno precizna metoda, objasnila je jedna od autora istraživanja Aljona Gancova.

Gancova je navela da su ona i njene kolege iz Medicinskog istraživačkog centra za radiologiju "Cib" u Obnjinsku izlagale mutirane ćelije zračenju neutronima i protonima, a u oba slučaja kombinovana terapija, koja je obuhvatala zračenje i inhibitore PCSK9, pokazala je dobre rezultate.

Gancova je istakla da je značajan doprinos istraživanju dao profesor Univerziteta Fudan u Kini Sjuhuej Bao, koji je pretpostavio da molekul koji inhibira enzim PCSK9 može pojačati dejstvo radioterapije na ćelije raka pluća.

Istraživanje je realizovano uz podršku Ruskog naučnog fonda, prenosi "Sputnjik".

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