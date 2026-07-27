Slavna glumica Penelope Kruz zbog svojih navika je i dalje u sjajnoj formi, a u nastavku saznajte kojim trikom se služi kako bi joj koža izgledala mladoliko.

Izvor: CLEMENS BILAN/EPA

Penelope Kruz je ove godine proslavila 52. rođendan. Na filmskoj premijeri novog filma "Poziv" u Los Anđelesu, ponovo je oduševila prisutne svojim izgledom. To je bilo dovoljno da se pokrene debata o tome koje su joj to navike omogućile da sa 52 godine izgleda kao djevojka od 22 godine.

Ovde možete sami da se uvjerite u njen mladalački sjaj i vitku figuru:

Vidi opis Kako je moguće da Penelope Kruz ovako izgleda u 52. godini? Mnogi ne znaju za prost trik koji kožu čini mladom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SEBASTIEN NOGIER/EPA Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: TERESA SUAREZ/EPA Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: CLEMENS BILAN/EPA Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: TERESA SUAREZ/EPA Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Kate Green / POOL/GETTY IMAGES POOL Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: EPA/ANDREAS RENTZ Br. slika: 6 6 / 6 AD

Tajne savršene kože Penelope Kruz

Savršenu kožu Penelope pripisuje jednostavnim rutinama i izbjegavanju nepotrebne kozmetike.

Često svoje rutine za uljepšavanje ostavlja jednostavnim koracima, a u velikoj mjeri oslanja se na zaštitu od sunca. Kada je u pitanju šminka, Penelope prihvata prirodnu ljepotu svoje kože. Zato je, za svaki dan, šminka jednostavna i nikada ne zaboravi da je uveče u potpunosti ukloni.

"Volim kada kozmetički brend lepote slavi žene i njihovu prirodnu lepotu, a ne da ih tjera da se osjećaju pritisak", rekla je Penelope jednom prilikom

Iako nije preveliki ljubitelj šminke, njen šminker, Pablo Iglesijas, otkrio je jednom prilikom da joj povremeno nanosi vještačke pjege. Ovo je trik za simulaciju mladalačkog izgleda, kojim, uz minimalno proizvoda, njena koža izgleda preplanulo i mlado.

Kako se hrani Penelope Kruz?

Nega kože nije njena jedina tajna. Ona često pripisuje svoj mladalački izgled zdravim mediteranskim navikama i zdravom ishranom. Kako je jednom prilikom navela, ne praktikuje konkretnu dijetu, već joj je draže da jede zdrave, organske namirnice. Ove navike prenijela je i na svoju djecu.

Vidi opis Kako je moguće da Penelope Kruz ovako izgleda u 52. godini? Mnogi ne znaju za prost trik koji kožu čini mladom Penelope Kruz u beloj Chanel haljini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: vipflash/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kathy Hutchins / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia/ABACA Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia/SplashNews.com Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Tom Nicholson / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Kada je u pitanju doručak, jede jaja, voće, domaće žitarice ili tost od spelte, a ponekad i sok od celera.

"Trudim se da izbjegavam mliječne proizvode i šećer, a ne mogu da jedem gluten jer imam veliku netoleranciju. Sada takođe pijem litre vode, što ranije nisam radila. Jedva pijem alkohol, a prestala sam da pušim prije mnogo godina. To mi ne nedostaje u životu", izjavila je poznata glumica.

Najvažnije je, kako je istakla Penelope, da izgleda najbolje kada je mirna i nije pod stresom.

(MONDO)