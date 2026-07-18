Pohovane tikvice sa sirom: Toliko su ukusne da ih mnogi radije biraju od mesa

Pohovane tikvice sa sirom su savršeno hrskave i sočne, idealne kao predjelo ili prilog. Otkrijte recept koji će vas oduševiti.
Ako ste ljubitelj tikvica i stalno tražite nove načine da ih pripremite, ovaj recept će vas oduševiti. Tanke kriške tikvica obložene mješavinom jaja i sira dobijaju neodoljivo hrskavu koricu, dok unutrašnjost ostaje mekana i sočna.
Toliko su ukusne da ih mnogi radije biraju od mesa, a odlično se slažu uz jogurt, pavlaku ili sezonsku salatu.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: predjelo, prilog ili lagana večera
Porcije/Količina: 4 porcije
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja: 15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 2 srednje tikvice (oko 500–600 g)
- 150 g tvrdog sira po izboru
- 2 jaja
- oko 80 g brašna
- so i biber po ukusu
- omiljeni začini po želji (bijeli luk u prahu, suvi začini ili origano)
- ulje za prženje
Priprema:
1. korak: Priprema tikvica
Tikvice operite i isijecite na tanke kolutove ili uzdužne kriške. Posolite ih i ostavite da odstoje 10 do 15 minuta kako bi pustile višak tečnosti. Zatim ih blago osušite papirnim ubrusom.
Što su tikvice tanje isječene, korica će biti hrskavija.
2. korak: Priprema smjese od sira
Sir narendajte, pa ga pomiješajte sa jajima, biberom i začinima po želji. Miješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu.
3. korak: Paniranje
U posebnu posudu sipajte brašno. Svaku krišku tikvice prvo uvaljajte u brašno, a zatim u smjesu od jaja i sira.
4. korak: Prženje
U tiganju zagrijte ulje na srednjoj temperaturi. Pržite tikvice nekoliko minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu i hrskavu koricu.
5. korak: Serviranje
Ispržene tikvice izvadite na papirni ubrus kako bi se uklonio višak masnoće. Poslužite ih tople, uz kiselu pavlaku, jogurt ili laganu salatu od paradajza.
(Stvar ukusa/Mondo)