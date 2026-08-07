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Da li vam veš-mašina "skače" po kupatilu? Uz jednostavan trik centrifuga će biti mnogo tiša

Da li vam veš-mašina "skače" po kupatilu? Uz jednostavan trik centrifuga će biti mnogo tiša

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Ako vam se veš-mašina tokom centrifuge pomjera, trese i udara o zid, jedan jednostavan kućni trik može da ublaži problem.

Trik za manje skakanje veš mašine Izvor: Shutterstock/Oriol Roca fotografia

Vibracije i pomjeranje veš-mašine tokom centrifuge problem su sa kojim se susreću mnogi. Čak i pravilno nivelisan uređaj, sa provjerenim nožicama i uklonjenim transportnim blokadama, može snažno da vibrira, naročito prilikom pranja teških tkanina. Ispostavlja se da rješenje može biti iznenađujuće jednostavno i da ne zahtijeva nikakav trošak.

Ova pojava često postaje izraženija kada se veš nagomila na jednoj strani bubnja. Neravnoteža koja tada nastaje, povećava centrifugalne sile, zbog čega uređaj počinje da se pomjera. Problem može biti posebno izražen u stanovima sa starijim, drvenim ili neravnim podovima. U takvim situacijama čak ni antivibracione prostirke i podloge ne daju uvijek očekivane rezultate.

Jedan od kućnih načina da se ograniči pomjeranje veš-mašine jeste korišćenje prazne plastične flaše od pet litara. Dovoljno je da je postavite uspravno između zadnje strane uređaja i zida.

Nema potrebe da je punite vodom niti da postavljate dodatne elemente. Plastična flaša služi kao elastični graničnik. Kada veš-mašina tokom centrifuge počne da se pomjera unazad, flaša se blago savija, a zatim ublažava pokret i pomaže da uređaj ostane bliže prvobitnom položaju. Na taj način mogu da se smanje udarci o zid, kao i buka koja ih prati.

Kada ovaj način može da bude efikasan?

Metoda može da pomogne prije svega kod tehnički ispravnih veš-mašina kod kojih su prekomjerne vibracije posljedica neravnog poda, blagog nagiba uređaja ili načina na koji je veš raspoređen tokom centrifuge. Riječ je o brzom rješenju koje ne zahtijeva kupovinu dodatne opreme niti bilo kakve radove u kupatilu.

Važno je imati na umu da ovakav kućni graničnik neće riješiti mehaničke kvarove. Ako se tokom rada veš-mašine čuju metalni udarci, škripanje ili struganje ili ako su vibracije veoma jake, uzrok mogu biti istrošeni amortizeri, oštećeni ležajevi ili opruge vješanja bubnja. U takvim slučajevima neophodni su detaljna dijagnostika i popravka koju treba da obavi serviser.

Postavljanje plastične flaše između veš-mašine i zida može da pomogne u smanjenju pomjeranja uređaja i buke tokom centrifuge. To je jednostavan trik koji vrijedi isprobati prije nego što odlučite da kupite dodatnu opremu ili se upustite u skuplje prepravke prostora u kojem veš-mašina stoji.

(MONDO)

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