Zašto se javlja neprijatan miris u mašini za pranje veša? 2 trika su dovoljna da bude kao nova

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
Zašto vaša mašina za veš počinje da miriše neprijatno i kako da je osvježite

neprijatan miris u mašini za pranje veša Izvor: Shutterstock
  • Brzo pranje i hladna voda su praktična rješenja za uštedu vremena, ali mogu da izazovu neprijatan miris u veš-mašini.
  • Savjetuje se redovan vrući ciklus – jednom nedjeljno uključite program na 60 stepeni ili više.
  • Jednostavan trik za osvježavanje – dodajte oko 100 ml tečnosti za ispiranje usta u bubanj i pokrenite vrući ciklus da uklonite dugotrajne mirise i buđ.

Mašina za pranje vešaje jedan od onih aparata bez kojih ne možemo da zamislimo svakodnevicu. Ipak, mnogi se žale da poslije nekog vremena iz bubnja počinje da se širi neprijatan miris, iako je veš tek opran. Razlog se često krije u načinu korišćenja programa.

Brzo pranje i hladna voda djeluju praktično – štede vrijeme i energiju – ali upravo tu nastaje problem. Na niskim temperaturama se gomilaju bakterije, ostaci deterdženta i masnoća sa odjeće, koji se talože u gumi, fioci i bubnju. Vremenom, sve to počinje da širi neprijatan miris nakon svakog pranja. 

Stručnjaci objašnjavaju da je rješenje jednostavno: jednom nedjeljno uključite vrući ciklus na 60 stepeni ili više. Visoka temperatura razgrađuje i otapa ostatke deterdženta, dok bakterije nestaju. Na taj način mašina se osvježava i sprečava stvaranje neprijatnih mirisa.

Postoji i dodatni trik – u bubanj možete sipati oko 100 ml tečnosti za ispiranje usta i pokrenuti vrući ciklus. Ovaj postupak pomaže da se uklone dugotrajni mirisi nastali zbog bakterija i nakupljene buđi.

Dakle, brzo pranje i hladna voda jesu zgodni za blago zaprljanu odjeću, ali ako ih koristite stalno, rizikujete da mašina počne da miriše neprijatno. Redovan vrući ciklus je ključ da vaš uređaj ostane čist i mirišljav.

(Lepa i srećna/Mondo)

