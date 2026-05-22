Cvjećari se kunu u ovaj trik: Muškatle od ovih kuhinjskih namirnica cvjetaju bez prestanka

Mlijeko, pekarski kvasac i kore banane mogu pomoći muškatlama da obilno cvjetaju bez hemikalija. Isprobajte prirodne trikove za njegu cvijeća.

Neki ljubitelji baštovanstva imaju raskošno cveće na balkonima i u dvorištima, pa se mnogi pitaju u čemu je njihova tajna.

Odgovor je zapravo veoma jednostavan – biljke prihranjuju prirodnim sredstvima. Zanimljivo je da se mnoga prirodna đubriva već nalaze u vašoj kuhinji ili frižideru.

Da li želite da vaše muškatle posebno lepo cvetaju? Otkrićemo vam tri jednostavna savjeta koji će im pomoći da obilno cvjetaju bez ikakvih hemikalija, piše Miss7.

Mlijeko – kalcijum za muškatle

Pored toga što je dobro za nas, mlijeko je dobro i za naše biljke. Naime, mlijeko obezbeđuje muškatlama kalcijum i druge vrijedne hranljive materije koje su neophodne za rast.

Da biste optimalno đubrili muškatle mlijekom, pratite ove jednostavne korake:

Pripremite smjesu: Uzmite litar mlijeka i pomješajte ga sa tri do četiri litra vode.

Zalivanje: Koristite ovu mješavinu mlijeka i vode jednom mjesečno da zalivate svoje muškatle. Obavezno ravnomerno navlažite zemlju kako bi svi hranljivi sastojci bili dobro raspoređeni.

Koristite ovu mješavinu mlijeka i vode jednom mjesečno da zalivate svoje muškatle. Obavezno ravnomerno navlažite zemlju kako bi svi hranljivi sastojci bili dobro raspoređeni. Posmatrajte: Pažljivo pratite svoje biljke. Ako listovi rastu zdravo i snažno, sve ste uradili kako treba. Ako primetite bilo kakve promjene, smanjite količinu ili učestalost đubrenja.

Pekarski kvasac produžava cvjetanje muškatlama

Još jedan trik za muškatle iz kuhinje je pekarski kvasac. On stimuliše formiranje pupoljaka i produžava period cvjetanja vaših muškatli.

Pomješajte 10 grama suvog kvasca sa 10 litara vode i prstohvatom šećera. Koristite ovu smjesu jednom mjesečno tokom proljeća.

Kore banane – dodatni izvor hranljivih materija

Kore ovog tropskog voća su takođe pravo malo čudo za biljke. Pune su magnezijuma, kalijuma i fosfora, a siromašne azotom, zbog čega predstavljaju odlično prirodno đubrivo.

Osušite kore banane i sameljite ih u prah. Pomješajte ih sa vodom i Epsom solju (magnezijum-sulfat, poznat i kao gorka so) i posmatrajte kako vaše muškatle napreduju.