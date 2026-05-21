logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Neko vam je rekao da je pametno izbaciti mjenjač iz brzine u vožnji nizbrdo: Nikako nemojte to da radite

Neko vam je rekao da je pametno izbaciti mjenjač iz brzine u vožnji nizbrdo: Nikako nemojte to da radite

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Stručnjaci upozoravaju da je stavljanje menjača u neutralan položaj tokom vožnje nizbrdo nebezbjedno i da ne donosi uštedu goriva kod savremenih automobila.

Vožnja nizbrdo u leru: Opasna navika koja troši više goriva Izvor: Vitor Miranda/Shutterstock

Spuštate se nizbrdo i pomislili ste da bi bilo pametno prebaciti mjenjač vozila u neutralan položaj, odnosno izbaciti ga iz brzine? Neko vam je rekao ili ste sami pomislili da ćete tako uštedjeti gorivo, pa ćete se spuštati samo pomoću kočnica. Nemojte to da radite...

Nikada ne stavljajte mjenjač u neutralni položaj dok vozite nizbrdo jer je to nebezbjedno i ne štedi gorivo kod savremenih vozila. Držanje automobila u brzini koristi "kočenje motorom" za održavanje kontrole i sprečava pregrijsavanje kočnica, piše Revija HAK.

Sasvim suprotno, neutralni položaj mjenjača ne omogućava brzu reakciju u hitnoj situaciji (dodavanjem gasa) i povećava potrošnju goriva.

Bez kočenja motorom, sve je na kočnicama koje mogu opasno da se pregriju. Kada je mjenjač u brzini, savremeni motori sa direktnim ubrizgavanjem goriva isključuju dovod goriva prilikom vožnje nizbrdo.

U neutralnom položaju potrebno je više goriva za rad motora. Dakle, kada se spuštate ostanite "u brzini" ili u opciji D sa automatskim mjenjačem.

Možda će vas zanimati

menjač

Tagovi

automobili mjenjač

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA