Neko vam je rekao da je pametno izbaciti mjenjač iz brzine u vožnji nizbrdo: Nikako nemojte to da radite

Stručnjaci upozoravaju da je stavljanje menjača u neutralan položaj tokom vožnje nizbrdo nebezbjedno i da ne donosi uštedu goriva kod savremenih automobila.

Spuštate se nizbrdo i pomislili ste da bi bilo pametno prebaciti mjenjač vozila u neutralan položaj, odnosno izbaciti ga iz brzine? Neko vam je rekao ili ste sami pomislili da ćete tako uštedjeti gorivo, pa ćete se spuštati samo pomoću kočnica. Nemojte to da radite...

Nikada ne stavljajte mjenjač u neutralni položaj dok vozite nizbrdo jer je to nebezbjedno i ne štedi gorivo kod savremenih vozila. Držanje automobila u brzini koristi "kočenje motorom" za održavanje kontrole i sprečava pregrijsavanje kočnica, piše Revija HAK.

Sasvim suprotno, neutralni položaj mjenjača ne omogućava brzu reakciju u hitnoj situaciji (dodavanjem gasa) i povećava potrošnju goriva.

Bez kočenja motorom, sve je na kočnicama koje mogu opasno da se pregriju. Kada je mjenjač u brzini, savremeni motori sa direktnim ubrizgavanjem goriva isključuju dovod goriva prilikom vožnje nizbrdo.

U neutralnom položaju potrebno je više goriva za rad motora. Dakle, kada se spuštate ostanite "u brzini" ili u opciji D sa automatskim mjenjačem.

