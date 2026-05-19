Tri polovna automobila koja važe za najpouzdanije: Majstor tvrdi da se najrjeđe kvare

Stručnjaci izdvojili Toyota RAV4, Nissan LEAF i Dacia Duster kao jedne od najpouzdanijih polovnih automobila dostupnih za manje od 10.000 evra.

Vozači koji traže pouzdan polovan automobil po pristupačnoj cijeni sve češće se okreću modelima koji mogu izdržati velike kilometraže bez ozbiljnijih kvarova, a među najhvaljenijima su Toyota RAV4, Nissan LEAF i Dacia Duster.

Prema pisanju britanskog Expressa, riječ je o modelima koji možda nisu prvi izbor kupaca, ali nude kombinaciju pouzdanosti, prostora i povoljne cijene.

Toyota RAV4 posebno se izdvaja po dugotrajnosti i izdržljivosti. Poznati mehaničar Skoti Kilmer ranije je izjavio da se ovaj model veoma rijetko kvari i da bez problema može preći stotine hiljada kilometara uz redovno održavanje.

"Nikad još nisam vidio da se jedan od ovih pokvari. Sve dok ne vozite kroz dva metra duboku vodu i potpuno poplavite auto, sistem je stvarno dobar", rekao je Kilmer govoreći o modelu iz 2015. godine.

Pouzdanost Toyote RAV4 potvrđena je i u istraživanju kompanije Warranty Solutions Group, gdje je ovaj model zauzeo sam vrh liste.

Među preporukama se našao i Nissan LEAF, jedan od prvih električnih automobila namijenjenih širokom tržištu. Iako je na tržištu više od deset godina, i dalje je veoma tražen među kupcima polovnih vozila.

Prema istraživanju portala WhatCar, Nissan LEAF zauzeo je drugo mjesto među 18 električnih modela, uz ocjenu pouzdanosti od 95,6 odsto.

Kupcima koji traže prostraniji SUV preporučuje se i Dacia Duster, koja nudi veliki prtljažni prostor i nižu cijenu u odnosu na konkurente.

Iako unutrašnjost nije luksuzna, stručnjaci navode da Duster ima veoma dobru ocjenu pouzdanosti, čak bolju od pojedinih konkurenata poput Ford Pume.