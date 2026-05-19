logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izmijenio sve što ne valja u "Igri prestola": Snimak postao viralan (Video)

Izmijenio sve što ne valja u "Igri prestola": Snimak postao viralan (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Internet je pronašao novu omiljenu upotrebu vještačke inteligencije, koja uključuje "Igru prestola", šamare Džofriju i ispravljanje svih emotivnih trauma koje je serija ostavila fanovima.

Uz pomoć AI izmijenio scene iz Igre prestola Izvor: Instagram/advkiki

Viralni AI video posljednjih dana preplavio je društvene mreže, a ideja je jednostavna: muškarac je uz pomoć vještačke inteligencije ubacio sebe u scene iz hit serije "Igra prestola" i promijenio trenutke koje publika godinama nije mogla da preboli.

U jednoj sceni spasava Neda Starka od pogubljenja, u drugoj udara Džofrija, zatim otkriva Tajvinu istinu o Džejmiju i Sersei, spasava Oberina Martela i grli omiljene likove publike.

Reakcije gledalaca bile su očekivano burne, većina njih je tražila nastavak.

"Ovaj video izliječio je dio mene za koji nisam ni znala da je slomljen", napisala je jedna korisnica.

Pogledajte:

Posebno oduševljenje izazvale su scene u kojima kreator videa udara Džofrija Barateona, jednog od najomraženijih TV likova svih vremena.

"Taj šamar Džofriju bio je nevjerovatno zadovoljavajući", "Svaki šamar je zaslužio" i „Mogao si još jače da ga udariš” samo su neki od komentara koji su prikupili hiljade lajkova.

Izvor: Instagram/artificialintelligence.hub

Fanovi su naročito emotivno reagovali na trenutak kada spasava Neda Starka od pogubljenja i ljubi ga u čelo. „Način na koji je zaustavio Nedovo pogubljenje i poljubio ga u čelo stvarno me je pogodio”, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Konačno malo mira za sve nas koji još nismo preboljeli seriju".

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Igra prestola vještačka inteligencija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA