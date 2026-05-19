Izmijenio sve što ne valja u "Igri prestola": Snimak postao viralan (Video)

Internet je pronašao novu omiljenu upotrebu vještačke inteligencije, koja uključuje "Igru prestola", šamare Džofriju i ispravljanje svih emotivnih trauma koje je serija ostavila fanovima.

Izvor: Instagram/advkiki

Viralni AI video posljednjih dana preplavio je društvene mreže, a ideja je jednostavna: muškarac je uz pomoć vještačke inteligencije ubacio sebe u scene iz hit serije "Igra prestola" i promijenio trenutke koje publika godinama nije mogla da preboli.

U jednoj sceni spasava Neda Starka od pogubljenja, u drugoj udara Džofrija, zatim otkriva Tajvinu istinu o Džejmiju i Sersei, spasava Oberina Martela i grli omiljene likove publike.

Reakcije gledalaca bile su očekivano burne, većina njih je tražila nastavak.

"Ovaj video izliječio je dio mene za koji nisam ni znala da je slomljen", napisala je jedna korisnica.

Pogledajte:

Posebno oduševljenje izazvale su scene u kojima kreator videa udara Džofrija Barateona, jednog od najomraženijih TV likova svih vremena.

"Taj šamar Džofriju bio je nevjerovatno zadovoljavajući", "Svaki šamar je zaslužio" i „Mogao si još jače da ga udariš” samo su neki od komentara koji su prikupili hiljade lajkova.

Izvor: Instagram/artificialintelligence.hub

Fanovi su naročito emotivno reagovali na trenutak kada spasava Neda Starka od pogubljenja i ljubi ga u čelo. „Način na koji je zaustavio Nedovo pogubljenje i poljubio ga u čelo stvarno me je pogodio”, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Konačno malo mira za sve nas koji još nismo preboljeli seriju".

(Mondo.rs)