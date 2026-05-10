Bavarska salata sa mladim krompirom: Kremasti prilog koji je još bolji kada odstoji

Uživajte u kremastoj bavarskoj salati sa mladim krompirom, koja se savršeno uklapa uz meso i ribu, a kada odstoji, ukus joj je još bolji.
Mladi krompir je jedna od onih namirnica koja sama po sebi ima blag, gotovo puterast ukus, ali tek kada se spoji sa pravim dodacima može da postane prilog koji se pamti.
U ovoj bavarskoj salati on se ne tretira kao običan kuvani krompir, već kao osnova koja upija kremasti dresing od pavlake, maslinovog ulja i limuna, dok vlašac i peršun daju svježinu i miris koji zaokružuje cijelu priču.
Ono što ovu salatu izdvaja od klasičnih krompir salata jeste način na koji se ukusi ponašaju nakon pripreme. Čim odstoji u frižideru, krompir polako preuzima dresing, postaje puniji i sočniji, a cijela smjesa dobija jedinstvenu teksturu koja se ne može dobiti odmah nakon miješanja.
Upravo zato je ovo jelo praktično za planiranje unapred, jer bez ikakvog dodatnog truda sutradan postaje još bolje nego prvog.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: salata/prilog
Porcije/Količina: 4 porcije
Vreme pripreme: 15–20 minuta
Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: 20 minuta kuvanja + hlađenje
Ukupno vreme pripreme: oko 40–60 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 600 g mladog krompira
- 250 g kisele pavlake
- 2 kašike maslinovog ulja
- 1 veza vlašca
- 1 limun (sok)
- so i biber po ukusu
- 1 kašika sjeckanog peršuna
Priprema:
1. korak: Kuvanje krompira
Mladi krompir dobro operite i kuvajte u posoljenoj vodi dok ne omekša, ali pazite da ne bude prekuvan kako bi zadržao oblik.
2. korak: Priprema dresinga
U posebnoj posudi sjedinite kiselu pavlaku, maslinovo ulje, so i biber. Dodajte sitno sjeckan vlašac i dobro promiješajte.
3. korak: Spajanje sastojaka
Ocijeđen i blago ohlađen krompir pomiješajte sa pripremljenim dresingom.
Ne miješajte previše energično. Lagano okretanje kašikom čuva strukturu krompira da se ne raspadne.
4. korak: Završni ukus
Dodajte sok od limuna i lagano promiješajte da se svi ukusi sjedine.
5. korak: Hlađenje
Ostavite salatu u frižideru da odstoji nekoliko sati kako bi se ukusi povezali.
6. korak: Serviranje
Pre služenja pospite svežim peršunom i poslužite kao prilog uz meso, ribu ili lagane letnje obroke.