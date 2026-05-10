Bavarska salata sa mladim krompirom: Kremasti prilog koji je još bolji kada odstoji

Uživajte u kremastoj bavarskoj salati sa mladim krompirom, koja se savršeno uklapa uz meso i ribu, a kada odstoji, ukus joj je još bolji.

Izvor: Shutterstock

Mladi krompir je jedna od onih namirnica koja sama po sebi ima blag, gotovo puterast ukus, ali tek kada se spoji sa pravim dodacima može da postane prilog koji se pamti.

U ovoj bavarskoj salati on se ne tretira kao običan kuvani krompir, već kao osnova koja upija kremasti dresing od pavlake, maslinovog ulja i limuna, dok vlašac i peršun daju svježinu i miris koji zaokružuje cijelu priču.

Ono što ovu salatu izdvaja od klasičnih krompir salata jeste način na koji se ukusi ponašaju nakon pripreme. Čim odstoji u frižideru, krompir polako preuzima dresing, postaje puniji i sočniji, a cijela smjesa dobija jedinstvenu teksturu koja se ne može dobiti odmah nakon miješanja.

Upravo zato je ovo jelo praktično za planiranje unapred, jer bez ikakvog dodatnog truda sutradan postaje još bolje nego prvog.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: salata/prilog

Porcije/Količina: 4 porcije

Vreme pripreme: 15–20 minuta

Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: 20 minuta kuvanja + hlađenje

Ukupno vreme pripreme: oko 40–60 minuta

Težina: lako

Sastojci:

600 g mladog krompira

250 g kisele pavlake

2 kašike maslinovog ulja

1 veza vlašca

1 limun (sok)

so i biber po ukusu

1 kašika sjeckanog peršuna

Priprema:

1. korak: Kuvanje krompira

Mladi krompir dobro operite i kuvajte u posoljenoj vodi dok ne omekša, ali pazite da ne bude prekuvan kako bi zadržao oblik.

U galeriji ispod pogledajte pravila poznatog kuvara Gordona Remzija za pripremu pirinča.

2. korak: Priprema dresinga

U posebnoj posudi sjedinite kiselu pavlaku, maslinovo ulje, so i biber. Dodajte sitno sjeckan vlašac i dobro promiješajte.

3. korak: Spajanje sastojaka

Ocijeđen i blago ohlađen krompir pomiješajte sa pripremljenim dresingom.

Važan savjet: Ne miješajte previše energično. Lagano okretanje kašikom čuva strukturu krompira da se ne raspadne.

4. korak: Završni ukus

Dodajte sok od limuna i lagano promiješajte da se svi ukusi sjedine.

5. korak: Hlađenje

Ostavite salatu u frižideru da odstoji nekoliko sati kako bi se ukusi povezali.

6. korak: Serviranje

Pre služenja pospite svežim peršunom i poslužite kao prilog uz meso, ribu ili lagane letnje obroke.