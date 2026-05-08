Palačinka iz rerne sa jagodama i čokoladom: Jedan pleh dovoljan je da obradujete cijelu porodicu

Pripremite savršenu palačinku iz rerne sa jagodama i čokoladom. Idealna poslastica za cijelu porodicu, a gotova je za samo 30 minuta.
Postoje dani kada se jede nešto slatko, domaće i mirisno, ali bez dugog stajanja pored tiganja i pečenja jedne po jedne palačinke.Upravo tada palačinka iz rerne postaje savršen izbor.
Tijesto umutite za nekoliko minuta, izlijte u pleh i pečete dok ne porumeni i postane vazdušasto, a zatim se obogatite omiljenim dodacima.
Kombinacija toplog mekanog tijesta, svježih jagoda i otopljene čokolade je odlična kao doručak vikendom, brzi desert ili posluženje gostima kada želite nešto jednostavno, a efektno.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: poslastica
Porcije/Količina: 4–6 porcija
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 20 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za tijesto:
- 2 jaja
- 400 ml mlijeka
- 160 g brašna
- 3 kašike šećera
- 3 kašike ulja
- prstohvat soli
Za serviranje:
- svježe jagode
- topljena čokolada ili čokoladni preliv
- šećer u prahu po želji
Priprema:
1. korak: Mućenje smjese
U većoj posudi umutite jaja sa šećerom i prstohvatom soli dok smjesa ne postane ujednačena. Dodajte mlijeko i ulje, pa kratko promiješajte. Zatim postepeno ubacujte brašno i mutite dok ne dobijete glatko tijesto bez grudvica.
2. korak: Pečenje
Pleh ili vatrostalnu posudu lagano podmažite uljem, pa sipajte pripremljeno tijesto ravnomjerno po cijeloj površini. Pecite u unaprijed zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta, odnosno dok palačinka ne dobije zlatnu boju po ivicama i blago se ne podigne.
U tijesto možete dodati i malo vanile ili rendane korice limuna za ljepšu aromu.
3. korak: Filovanje
Pečenu palačinku izvadite iz rerne i ostavite nekoliko minuta da se prohladi. Zatim je ukrasite isječenim jagodama i prelijte otopljenom čokoladom.
4. korak: Serviranje
Po želji pospite šećerom u prahu, isjecite na kocke ili trouglove i servirajte dok je još topla.
(Stvar ukusa/Mondo)