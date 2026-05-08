Palačinka iz rerne sa jagodama i čokoladom: Jedan pleh dovoljan je da obradujete cijelu porodicu

Pripremite savršenu palačinku iz rerne sa jagodama i čokoladom. Idealna poslastica za cijelu porodicu, a gotova je za samo 30 minuta.

Izvor: Shutterstock

Postoje dani kada se jede nešto slatko, domaće i mirisno, ali bez dugog stajanja pored tiganja i pečenja jedne po jedne palačinke.Upravo tada palačinka iz rerne postaje savršen izbor.

Tijesto umutite za nekoliko minuta, izlijte u pleh i pečete dok ne porumeni i postane vazdušasto, a zatim se obogatite omiljenim dodacima.

Kombinacija toplog mekanog tijesta, svježih jagoda i otopljene čokolade je odlična kao doručak vikendom, brzi desert ili posluženje gostima kada želite nešto jednostavno, a efektno.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: poslastica

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za tijesto:

2 jaja

400 ml mlijeka

160 g brašna

3 kašike šećera

3 kašike ulja

prstohvat soli

Za serviranje:

svježe jagode

topljena čokolada ili čokoladni preliv

šećer u prahu po želji

1. korak: Mućenje smjese

U većoj posudi umutite jaja sa šećerom i prstohvatom soli dok smjesa ne postane ujednačena. Dodajte mlijeko i ulje, pa kratko promiješajte. Zatim postepeno ubacujte brašno i mutite dok ne dobijete glatko tijesto bez grudvica.

2. korak: Pečenje

Pleh ili vatrostalnu posudu lagano podmažite uljem, pa sipajte pripremljeno tijesto ravnomjerno po cijeloj površini. Pecite u unaprijed zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta, odnosno dok palačinka ne dobije zlatnu boju po ivicama i blago se ne podigne.

Dodatni savjet: U tijesto možete dodati i malo vanile ili rendane korice limuna za ljepšu aromu.

3. korak: Filovanje

Pečenu palačinku izvadite iz rerne i ostavite nekoliko minuta da se prohladi. Zatim je ukrasite isječenim jagodama i prelijte otopljenom čokoladom.

4. korak: Serviranje

Po želji pospite šećerom u prahu, isjecite na kocke ili trouglove i servirajte dok je još topla.

Isprobajte i recept za mini palačinke sa jagodama i bananama.

(Stvar ukusa/Mondo)