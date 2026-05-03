Mini palačinke sa jagodama i bananama: Brza slatka užina koju klinci obožavaju

Mini palačinke sa jagodama i bananama su brza i slatka užina koju djeca obožavaju. Priprema traje samo 25 minuta.
Kad se traži nešto slatko „na brzinu“, a da nije samo keks ili voće, ove mini palačinke su pravo rješenje. Mekane su, sočne i pune komadića banane i jagoda koji im daju prirodnu slatkoću bez mnogo dodatog šećera.
Priprema traje kratko, sve se pravi u jednoj činiji i jednom tiganju, pa su idealne kada želite da iznenadite djecu, poslužite goste ili jednostavno napravite nešto što će nestati čim se iznese na sto.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: poslastica
Porcije/Količina: 2–3 porcije
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme pečenja: 10–15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 25 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 2 jaja
- 2 kašike šećera
- 2 kašike ulja
- 1 čaša mlijeka
- 1,5 čaša brašna
- 1 kesica vanile
- 1 kesica praška za pecivo
- 1 banana
- 6–8 jagoda
- po želji: čokoladni preliv za serviranje
Priprema:
1. korak: Umućivanje smjese
Umutite jaja sa šećerom dok masa ne postane pjenasta i svjetlija. Zatim dodajte mleko i ulje, pa postepeno umiješajte brašno, prašak za pecivo i vanilu. Miješajte dok ne dobijete glatku smjesu bez grudvica. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.
2. korak: Dodavanje voća
Bananu i jagode isecite na kolutiće i lagano umiješajte u pripremljenu smjesu, tako da se ravnomjerno rasporede.
Jagode i banana se lako gnječe, pa ih samo lagano umiješajte da ne puste previše soka u smjesu
3. korak: Pečenje mini palačinki
Na zagrijan tiganj koji se ne lepi, kašikom sipajte male količine smjese. Pecite na tihoj vatri dok ne porumene sa jedne strane, zatim ih okrenite i pecite još kratko.
4. korak: Serviranje
Poslužite dok su tople, uz čokoladni preliv, med ili dodatne komadiće voća po želji.