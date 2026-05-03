logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mini palačinke sa jagodama i bananama: Brza slatka užina koju klinci obožavaju

Mini palačinke sa jagodama i bananama: Brza slatka užina koju klinci obožavaju

Autor D.V. Izvor Stvar ukusa
0

Mini palačinke sa jagodama i bananama su brza i slatka užina koju djeca obožavaju. Priprema traje samo 25 minuta.

Mini palačinke sa jagodama i bananama Izvor: Shutterstock

Kad se traži nešto slatko „na brzinu“, a da nije samo keks ili voće, ove mini palačinke su pravo rješenje. Mekane su, sočne i pune komadića banane i jagoda koji im daju prirodnu slatkoću bez mnogo dodatog šećera.

Priprema traje kratko, sve se pravi u jednoj činiji i jednom tiganju, pa su idealne kada želite da iznenadite djecu, poslužite goste ili jednostavno napravite nešto što će nestati čim se iznese na sto.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: poslastica

Porcije/Količina: 2–3 porcije

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja: 10–15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 25 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 2 jaja
  • 2 kašike šećera
  • 2 kašike ulja
  • 1 čaša mlijeka
  • 1,5 čaša brašna
  • 1 kesica vanile
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 1 banana
  • 6–8 jagoda
  • po želji: čokoladni preliv za serviranje

Priprema:

1. korak: Umućivanje smjese

Umutite jaja sa šećerom dok masa ne postane pjenasta i svjetlija. Zatim dodajte mleko i ulje, pa postepeno umiješajte brašno, prašak za pecivo i vanilu. Miješajte dok ne dobijete glatku smjesu bez grudvica. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.

2. korak: Dodavanje voća

Bananu i jagode isecite na kolutiće i lagano umiješajte u pripremljenu smjesu, tako da se ravnomjerno rasporede.

Voće dodajte nježno

Jagode i banana se lako gnječe, pa ih samo lagano umiješajte da ne puste previše soka u smjesu

3. korak: Pečenje mini palačinki

Na zagrijan tiganj koji se ne lepi, kašikom sipajte male količine smjese. Pecite na tihoj vatri dok ne porumene sa jedne strane, zatim ih okrenite i pecite još kratko.

4. korak: Serviranje

Poslužite dok su tople, uz čokoladni preliv, med ili dodatne komadiće voća po želji.

Pročitajte još

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA