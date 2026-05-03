Mini palačinke sa jagodama i bananama: Brza slatka užina koju klinci obožavaju

Mini palačinke sa jagodama i bananama su brza i slatka užina koju djeca obožavaju. Priprema traje samo 25 minuta.

Kad se traži nešto slatko „na brzinu“, a da nije samo keks ili voće, ove mini palačinke su pravo rješenje. Mekane su, sočne i pune komadića banane i jagoda koji im daju prirodnu slatkoću bez mnogo dodatog šećera.

Priprema traje kratko, sve se pravi u jednoj činiji i jednom tiganju, pa su idealne kada želite da iznenadite djecu, poslužite goste ili jednostavno napravite nešto što će nestati čim se iznese na sto.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: poslastica

Porcije/Količina: 2–3 porcije

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja: 10–15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 25 minuta

Težina: lako

Sastojci:

2 jaja

2 kašike šećera

2 kašike ulja

1 čaša mlijeka

1,5 čaša brašna

1 kesica vanile

1 kesica praška za pecivo

1 banana

6–8 jagoda

po želji: čokoladni preliv za serviranje

Priprema:

1. korak: Umućivanje smjese

Umutite jaja sa šećerom dok masa ne postane pjenasta i svjetlija. Zatim dodajte mleko i ulje, pa postepeno umiješajte brašno, prašak za pecivo i vanilu. Miješajte dok ne dobijete glatku smjesu bez grudvica. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.

2. korak: Dodavanje voća

Bananu i jagode isecite na kolutiće i lagano umiješajte u pripremljenu smjesu, tako da se ravnomjerno rasporede.

Voće dodajte nježno Jagode i banana se lako gnječe, pa ih samo lagano umiješajte da ne puste previše soka u smjesu

3. korak: Pečenje mini palačinki

Na zagrijan tiganj koji se ne lepi, kašikom sipajte male količine smjese. Pecite na tihoj vatri dok ne porumene sa jedne strane, zatim ih okrenite i pecite još kratko.

4. korak: Serviranje

Poslužite dok su tople, uz čokoladni preliv, med ili dodatne komadiće voća po želji.