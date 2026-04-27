Kako se spremaju šparoge? Sve su popularnije, a ovo je najjednostavniji način pripreme

Šparoge postaju sve popularnije. Otkrijte kako da ih pravilno pripremite uz ovaj jednostavan recept.

Šparoge su nekada bile prava rijetkost na našim prostorima, rezervisane za restorane i specijalne prilike. Danas ih sve češće viđamo na pijacama i u supermarketima, ali mnogima i dalje predstavljaju malu kulinarsku enigmu.

Kako ih očistiti, koliko dugo peći i kako izvući najbolji ukus? Dobra vijest je da je priprema zapravo vrlo jednostavna, a rezultat je lagan, zdrav i izuzetno ukusan prilog koji ide uz gotovo svako jelo.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: prilog

Porcije/Količina: 4 porcije

Vrijeme pripreme: 5 minuta

Vrijeme pečenja: 10 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 15 minuta

Težina: lako

Sastojci:

1 veza šparoga (oko 400–500 g)

3–4 kašike maslinovog ulja

so po ukusu

svježe mljeveni biber po ukusu

Po želji:

malo rendane limunove kore

kašika rastopljenog putera

parmezan ili bademi za posipanje

1. korak: Priprema šparoga

Šparoge dobro operite, zatim ih skupite u snop i nožem odsijecite donji, tvrdi dio stabljike (oko 2–3 cm).

2. korak: Sušenje i raspoređivanje

Rasporedite šparoge u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje. Blago ih posušite papirnim ubrusom kako bi se lijepo zapekle.

3. korak: Začinjavanje

Prelijte ih maslinovim uljem i posolite i pobiberite po ukusu. Po želji dodajte malo putera za bogatiji ukus.

Nemojte ih pretrpavati u plehu, tako će se peći, a ne kuvati u sopstvenoj pari.

4. korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 220 stepeni oko 10 minuta, dok ne postanu blago zapečene spolja, a iznutra ostanu čvrste i sočne.

5. korak: Završni dodir

Prije serviranja možete ih posuti limunovom koricom, parmezanom ili bademima za dodatnu aromu.

(Stvar ukusa/Mondo)