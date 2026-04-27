Kako se spremaju šparoge? Sve su popularnije, a ovo je najjednostavniji način pripreme

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Šparoge postaju sve popularnije. Otkrijte kako da ih pravilno pripremite uz ovaj jednostavan recept.

Recepti za šparoge Izvor: Shutterstock

Šparoge su nekada bile prava rijetkost na našim prostorima, rezervisane za restorane i specijalne prilike. Danas ih sve češće viđamo na pijacama i u supermarketima, ali mnogima i dalje predstavljaju malu kulinarsku enigmu.

Kako ih očistiti, koliko dugo peći i kako izvući najbolji ukus? Dobra vijest je da je priprema zapravo vrlo jednostavna, a rezultat je lagan, zdrav i izuzetno ukusan prilog koji ide uz gotovo svako jelo.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: prilog

Porcije/Količina: 4 porcije

Vrijeme pripreme: 5 minuta

Vrijeme pečenja: 10 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 15 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 1 veza šparoga (oko 400–500 g)
  • 3–4 kašike maslinovog ulja
  • so po ukusu
  • svježe mljeveni biber po ukusu

  • Po želji:

  • malo rendane limunove kore
  • kašika rastopljenog putera
  • parmezan ili bademi za posipanje

Priprema:

1. korak: Priprema šparoga

Šparoge dobro operite, zatim ih skupite u snop i nožem odsijecite donji, tvrdi dio stabljike (oko 2–3 cm). 

2. korak: Sušenje i raspoređivanje

Rasporedite šparoge u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje. Blago ih posušite papirnim ubrusom kako bi se lijepo zapekle.

3. korak: Začinjavanje

Prelijte ih maslinovim uljem i posolite i pobiberite po ukusu. Po želji dodajte malo putera za bogatiji ukus.

Nemojte ih pretrpavati u plehu, tako će se peći, a ne kuvati u sopstvenoj pari.

4. korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 220 stepeni oko 10 minuta, dok ne postanu blago zapečene spolja, a iznutra ostanu čvrste i sočne.

5. korak: Završni dodir

Prije serviranja možete ih posuti limunovom koricom, parmezanom ili bademima za dodatnu aromu. 

(Stvar ukusa/Mondo)

