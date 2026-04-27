Kako se spremaju šparoge? Sve su popularnije, a ovo je najjednostavniji način pripreme

Šparoge su nekada bile prava rijetkost na našim prostorima, rezervisane za restorane i specijalne prilike. Danas ih sve češće viđamo na pijacama i u supermarketima, ali mnogima i dalje predstavljaju malu kulinarsku enigmu.
Kako ih očistiti, koliko dugo peći i kako izvući najbolji ukus? Dobra vijest je da je priprema zapravo vrlo jednostavna, a rezultat je lagan, zdrav i izuzetno ukusan prilog koji ide uz gotovo svako jelo.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: prilog
Porcije/Količina: 4 porcije
Vrijeme pripreme: 5 minuta
Vrijeme pečenja: 10 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 15 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 1 veza šparoga (oko 400–500 g)
- 3–4 kašike maslinovog ulja
- so po ukusu
- svježe mljeveni biber po ukusu
Po želji:
- malo rendane limunove kore
- kašika rastopljenog putera
- parmezan ili bademi za posipanje
Priprema:
1. korak: Priprema šparoga
Šparoge dobro operite, zatim ih skupite u snop i nožem odsijecite donji, tvrdi dio stabljike (oko 2–3 cm).
2. korak: Sušenje i raspoređivanje
Rasporedite šparoge u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje. Blago ih posušite papirnim ubrusom kako bi se lijepo zapekle.
3. korak: Začinjavanje
Prelijte ih maslinovim uljem i posolite i pobiberite po ukusu. Po želji dodajte malo putera za bogatiji ukus.
4. korak: Pečenje
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 220 stepeni oko 10 minuta, dok ne postanu blago zapečene spolja, a iznutra ostanu čvrste i sočne.
5. korak: Završni dodir
Prije serviranja možete ih posuti limunovom koricom, parmezanom ili bademima za dodatnu aromu.
(Stvar ukusa/Mondo)