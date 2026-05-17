Ko može da putuje svijetom bez pasoša? Samo ove tri osobe imaju tu privilegiju

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Dok je pasoš obavezan za većinu ljudi, na planeti postoje samo tri osobe koje državne granice prelaze potpuno slobodno, bez ovog dokumenta. Otkrijte ko uživa ovu jedinstvenu privilegiju.

Pasoš je jedan od ključnih dokumenata koji omogućava kretanje između zemalja i međunarodna putovanja.

Kada idemo na put u inostranstvo, dobijanje pasoša je jedan od prvih zadataka koji moramo da uradimo. Za većinu ljudi u svijetu pasoš je neizostavan dokument koji omogućava prelazak granica i ulazak u druge zemlje. Ipak, na svijetu postoje tri osobe koje ne moraju da brinu o ovoj formalnosti, piše CNBC TV18.

To su britanski kralj Čarls III, japanski car Naruhito i njegova supruga carica Masako.

Prije Čarlsa III ovu privilegiju je imala kraljica Elizabeta II. To znači da britanskom monarhu, bilo da putuje iz diplomatskih ili ličnih razloga, nije potreban pasoš. Ali ovaj izuzetak se odnosi samo na kralja (ili kraljicu) Ujedinjenog Kraljevstva, a ne na druge članove kraljevske porodice. Supruga kralja Čarlsa III, kraljica Kamila i princ Vilijam takođe moraju da nose svoje pasoše u svakom trenutku kada putuju van Velike Britanije.

Isto važi i za japanskog cara Naruhita i caricu Masako, koji mogu slobodno da putuju u inostranstvo bez pasoša. Ovaj izuzetak je zbog posebnog statusa koji imaju kao lideri jedne od najstarijih monarhija na svijetu.

Kako prenosi CNBC TV18, 10. maja 1971. japansko ministarstvo je izdalo dokument u kom se navodi da bi bilo krajnje neprikladno izdavati pasoš za cara ili caricu. U dokumentu se takođe navodi da bi bilo krajnje neprikladno da car kao običan građanin prolazi kroz imigracione procedure ili dobija vizu uz pasoš. Takođe, takvo pravo važi samo za cara i caricu, dok se diplomatski pasoši izdaju ostalim članovima carske porodice, uključujući prestolonasljednika i princezu.

