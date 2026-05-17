Novi rekord na krovu svijeta: Kami Rita osvojio Everest 32. put

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Poznati nepalski vodič Kami Rita Šerpa popeo se na Mont Everest 32. put, oborivši sopstveni rekord postavljen prošle godine, rekao je neimenovani zvaničnik.

Kami Rita osvojio Everest 32. put Izvor: Prakash MATHEMA / AFP / Profimedia

Šerpa Kami Rita (56) popeo se danas na visinu od 8.849 metara, najviši vrh na svijetu dok je vodio klijente iz kompanije "14 piks ekspedišn".

Nepalsko Ministarstvo turizma čestitalo je Šerpi na postizanju "istorijske prekretnice i podviga" i na njegovom doprinosu promociji planinskog turizma.

"On se popeo na vrh danas u 12.12 časova po lokalnom vremenu", navedeno je u saopštenju Ministarstva i dodaje da je žena Lakhpa Šerpa (52) ostvarila svoj 11. uspon na vrh, što je najbolji rezultat među ženama.

Kami Rita je rođen u selu Teme u okrugu Soluhumbu kao i Tenzing Norgej.

Norgej i Novozelanđanin Edmund Hilari bili su prvi koji su se popeli na Mont Everest.

Među penjačima koji nisu Šerpasi, rekord drži britanski vodič Kenton Kul, koji je postigao taj podvig 19 puta, a zatim slijede američki penjači Dejv Han i Garet Medison sa po 15 uspona. Kul i Medison su trenutno na Everestu kako bi poboljšali svoje rekorde.

Vođenje stranih penjača na Everest i druge vrhove obezbjeđuje ključne porodične prihode mnogim Šerpasima, starosjediocima okruga Solukumbu, gdje se nalazi Everest.

Vlasti su izdale 492 dozvole penjačima za Everest za ovu sezonu penjanja od marta do maja, dok su tri nepalska penjača poginula na planini ovog mjeseca.

Šerpasi su mongolski narod koji govori tibetanskim jezikom. Žive na nadmorskoj visini od 4.000 do 4.500 metara blizu Mont Everesta u regijama Kumbu, Parak i Solu istočnog Nepala. 

(Srna)

