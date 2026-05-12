Starinski recept za pileću džigericu u saftu: Brz, kvalitetan i hranjiv obrok

Pileća džigerica u saftu spada u ona starinska jela koja su se u domaćinstvima spremala brzo, jednostavno i bez mnogo filozofije, ali su uvijek imala ono nešto, punoću ukusa i osjećaj prave domaće kuhinje.
Iako je danas mnogi zaobilaze ili nisu previše oduševljeni njenim ukusom, džigerica je zapravo jedna od najhranljivijih namirnica koje možemo staviti na sto. Bogata gvožđem, proteinima i vitaminima, posebno je cijenjena kao “jeftina superhrana” koja je nekada redovno bila dio porodične trpeze.
Ono što je čini posebno praktičnom jeste brzina pripreme, za manje od sat vremena može se dobiti kompletan obrok koji je i zasitan i ukusan, a uz to ne zahtijeva skupe sastojke niti komplikovane tehnike. Upravo zato su je naše bake često pripremale u danima kada je trebalo na brzinu smisliti ručak, a da svi budu siti i zadovoljni.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kuvano jelo
Porcije/Količina: 4 porcije
Vreme pripreme: 15 minuta
Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 25–30 minuta
Ukupno vreme pripreme: oko 45 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 500 g pileće džigerice
- 100 g crnog luka
- 50 g masti (ili ulja)
- 60 g brašna
- 500–700 ml supe ili vode
- so i mljeveni biber po ukusu
- mljeveni kim
- senf i suvi začini, po želji
Priprema:
1. korak: Priprema sastojaka
Džigericu očistite od opni i žilica, pa je isjecite na manje komade. Crni luk sitno nasjeckajte.
2. korak: Dinstanje luka
Na zagrijanoj masti propržite luk dok ne postane staklast i mekan.
džigericu možete potopiti u mlijeko 20–30 minuta prije pripreme, tako postaje nježnija i manje intenzivna.
3. korak: Dodavanje džigerice
Dodajte džigericu, posolite, pobiberite i ubacite malo mljevenog kima. Sve kratko propržite uz stalno miješanje da se meso ravnomjerno zatvori.
4. korak: Dodavanje tečnosti
Sipajte malo supe ili vode i pustite da kratko provri kako bi se ukusi povezali.
5. korak: Dodavanje brašna
Dodajte brašno razmućeno u malo vode i sve dobro promješajte da se dobije ujednačen sos bez grudvica. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna da koristite za ovo.
6. korak: Krčkanje
Smanjite temperaturu i ostavite da se krčka oko 20 minuta, uz povremeno miješanje, dok džigerica ne omekša, a saft ne postane gust i svilenkast.
7. korak: Završnica
Po potrebi razredite ili zgusnite saft dodatkom vode ili brašna i na kraju dosolite i dodatno začinite po ukusu. Poslužite toplo uz krompir ili kuvani pirinač iz rerne.