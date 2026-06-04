Zašto štucamo? Evo šta se zapravo dešava u tijelu i da li zadržavanje daha ili dosta vode pomažu

Šta se zapravo dešava kada štucate?

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Ispod vaših pluća nalazi se mišićni sloj koji se zove dijafragma. On je veoma važan, iako obično niste svesni da ga koristite. Kada udahnete, ovaj mišić povlači vaša pluća kako bi se ona napunila vazduhom.

Kada štucate, dolazi do grčeva u ovom mišiću. Zbog toga veoma brzo uvlačite vazduh. Taj nagli priliv vazduha zatvara vaše glasne žice, što uzrokuje onaj poznati zvuk. Nekada štucnete samo jednom, a nekada to traje nekoliko minuta. U veoma rijetkim slučajevima, štucanje može da traje jako dugo.

Štucanje obično počinje zbog prebrzog konzumiranja hrane ili pića u velikim količinama, naročito gaziranih pića. To može da rastegne i uznemiri vaš želudac, što uzrokuje štucanje. Nagle promjene temperature ili preveliko uzbuđenje takođe mogu da budu okidači. Ovakva štucanja obično brzo prolaze. Međutim, ako neko ima problem sa mozgom, nervima ili stomakom, može da se desi da štucanje bude često ili dugo.

Pa, kako da štucanje prestane?

Da li treba da držite dah? Pijete dosta vode? Postoji mnogo priča o tome šta zaustavlja štucanje. Uglavnom prođe samo od sebe, pa je teško reći da li ovi trikovi zaista djeluju. Možda oni samo skreću pažnju, a možda i pomažu da se "resetuju" nervi koji uzrokuju štucanje. Velika studija, koja je upoređivala sve različite tretmane, otkrila je da zapravo nijedan od njih ne djeluje sigurno.

Zašto štucamo? To je odlično pitanje, a odgovor je - ne znamo.

Štucanje nema očiglednu svrhu. Moguće je da je služilo nečemu kod naših dalekih evolucionih predaka i da nas nikada nije napustilo. Druga teorija je da nas štucanje sprečava da udišemo plodovu vodu u materici ili da je to način na koji se treniraju mišići za disanje nakon rođenja.

Odgovor je da znamo šta je štucanje, ali da zapravo ne znamo sa sigurnošću zašto se dešava.

(MONDO)