GMO ljubimac: Naučnici razvili prve hipoalergene pse

Američka biotehnološka kompanija razvila je prve hipoalergene pse primjenom tehnologije uređivanja genoma. Genetski modifikovani biglovi ne proizvode glavni alergen kod pasa.

Izvor: Nebojša Šatara, mondo.ba

Američka biotehnološka kompanija "Kindred Kompenion Sajensiz" saopštila je da je razvila prve hipoalergene pse primjenom tehnologije uređivanja genoma.

"Kompanija `Kindred` je u naučnoj studiji, koja je prošla recenziju stručnjaka, predstavila stvaranje genetski modifikovanih pasa koji više ne proizvode glavni alergen kod pasa", navodi se na internet stranici kompanije.

Dvije ženke bigla, Alfi i Bejli, okotile su se u septembru 2024. godine. NJihov genom izmijenjen je kako bi bio eliminisan alergen koji proizvode psi.

Kompanija navodi da genetske izmjene nisu uticale na razvoj životinja.

"Hipoalergeni psi nisu dostupni na tržištu. Genetske modifikacije koje je razvila kompanija nisu još odobrene od američke Uprave za hranu i lijekove", dodaje se u saopštenju.