Mislite da svom psu činite uslugu? Ovih pet navika vlasnika zapravo izaziva anksioznost kod ljubimca

Pojedine navike vlasnika pasa mogu da prouzorkuju separacionu ansioznost kod ljubimca. Evo na koje stvari treba da obratite pažnju kako bi vaš pas mogao da ostaje sam kod kuće bez problema.

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Mnogi vlasnici pasa vjeruju da svom ljubimcu pružaju samo ljubav i pažnju, ali pojedine svakodnevne navike mogu da imaju upravo suprotan efekat. Stručnjaci upozoravaju da neke, naizgled bezazlene, stvari mogu da doprinesu razvoju separacione anksioznosti, odnosno stanja zbog kog pas teško podnosi svaki trenutak kada ostane sam.

Separaciona anksioznost nije samo prolazna tuga. Psi koji pate od nje mogu da cvile, laju satima, uništavaju namještaj, odbijaju hranu ili čak pokušavaju da pobjegnu iz kuće. Dobra vijest je da mnogi faktori rizika mogu da se spriječe na vrijeme. Evo nekih od najčešćih grešaka koje vlasnici nesvjesno prave:

1. Pas je uz vas 24 sata dnevno

Ako je vaš ljubimac navikao da ste stalno zajedno, svaki odlazak iz kuće on doživljava kao veliki stres. Naravno da želite da provodite vrijeme sa svojim psom, ali je važno da odmalena nauči da samoća nije ništa strašno.

Veterinari sajvetuju da ga povremeno ostavite samog na kraće periode i obezjbedite mu zanimaciju, poput igračke koja se puni poslasticama ili omiljene žvakalice. Tako će vaše odsustvo povezivati sa nečim prijatnim. Takođe, jedan od saveta je da mu ostavite neki vaš komad garderobe jer on miriše na vas i to će vašem ljubimcu pružiti dodatnu utjehu.

2. Obasipate ga pažnjom iz osjećaja krivice

Mnogi vlasnici, kada dođu kući, pokušavaju da nadoknade vreme provedeno odvojeno od psa. Međutim, ako mu neprestano posvećujete pažnju dok ste zajedno, razlika između vašeg prisustva i odsustva postaje još veća.

Pas treba da nauči da nije svaki trenutak rezervisan za maženje i igru. Dok kuvate, radite ili čitate knjigu, sasvim je u redu da se sam zabavlja ili odmara u drugom dijelu stana.

3. Nikada ne spava bez vas

Nema ničeg lošeg u tome da pas spava na krevetu ili kauču, ali je korisno da umije da prespava i na svom mjestu. To će mu mnogo značiti ukoliko jednog dana bude morao da ostane kod prijatelja, u pansionu ili veterinarskoj ambulanti. Pas koji je navikao da povremeno spava sam, mnogo lakše podnosi ovakve promene.

4. Nema jasna pravila i rutinu

Psi se osjećaju sigurnije kada znaju šta mogu da očekuju. Jednostavne rutine i osnovne komande im pomažu da steknu samopouzdanje i osjećaj kontrole.

Na primjer, prije nego što dobije obrok ili omiljenu igračku, može da sačeka komandu ili da sjedne. Takve male vežbe nisu kažnjavanje, već način da pas razvije osjećaj sigurnosti i lakše da se nosi sa stresnim situacijama.

5. Vi ste mu jedina zanimacija

Ljubav vlasnika je važna, ali nije dovoljna da bi pas bio emocionalno ispunjen. Potrebno je da ima šetnje, istraživanje, igre, druženje sa drugim psima i mentalnu stimulaciju. Kada pas ima različite aktivnosti koje ga ispunjavaju, manje će da zavisi isključivo od vašeg prisustva i lakše će da podnese periode kada ostane sam.

Veterinari ističu da je cilj zdrav odnos u kojem pas uživa u vremenu provedenom sa vlasnikom, ali se oseća dovoljno sigurno i kada ostane sam. Upravo ta ravnoteža najbolja je prevencija separacione anksioznosti i doprinosi srećnijem i opuštenijem životu vašeg četvoronožnog prijatelja.

(MONDO)