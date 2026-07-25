Sjećate se Panča? Maleni majmun koji je raznježio svijet proslavio 1. rođendan – evo kako danas živi

Sjećate se malog makakija Panča koji je grlio plišanog orangutana? Proslavio je prvi rođendan i evo kako danas izgleda njegov život u zoološkom vrtu.

Izvor: x/printscreen

Priča o Panču, malenom japanskom makakiju koji je utjehu nakon napuštanja pronašao u zagrljaju plišanog orangutana, obišla je i raznježila čitav svijet. Ako ste se pitali šta se u međuvremenu dogodilo sa ovom malenom internet zvijezdom – imamo sjajne vijesti.

Panč je ovog vikenda proslavio svoj prvi rođendan, a iz zoološkog vrta Ičikava u Japanu stižu potvrde da je maleni majmunčić potpuno zdrav, odrastao i konačno pronašao svoje mjesto pod suncem.

Njegovi prvi mjeseci života bili su izuzetno teški. Nakon što ga je majka odbacila ubrzo po rođenju, Panč se teškom mukom borio za prihvatanje među ostalim majmunima. Snimci na kojima grli plišanu igračku kako bi se osjećao sigurno i voljeno ganuli su milione ljudi širom planete.

Danas je situacija potpuno drugačija. Panč više nije plašljivo mladunče, već ravnopravni član zajednice na takozvanoj "Planini majmuna", gdje živi sa više od 60 pripadnika svoje vrste.

"Panč je veoma zdrav i presrećni smo što slavi prvi rođendan. Odlično se prilagodio novom životu, a ostali majmunčići su ga prihvatili sa velikom dobrodošlicom", izjavio je direktor zoološkog vrta Takaši Jasunaga.

Njegov rođendan izazvao je pravu globalnu euforiju. Ljubitelji životinja iz svih krajeva svijeta poslali su više od 2.500 rođendanskih čestitki, koje su izložene u zoološkom vrtu u okviru posebne izložbe posvećene malom slavljeniku.

Pored toga, priča o Panču donijela je i konkretnu dobrobit za sve njegove drugare iz zoološkog vrta.

Obožavaoci iz cijelog svijeta uplatili su značajna novčana sredstva u znak podrške. Zahvaljujući tim donacijama, ugrađeni su klima-uređaji u unutrašnje prostorije "Planine majmuna", što životinjama znatno olakšava boravak tokom vrelih ljetnih mjeseci.

Nekada usamljeno mladunče danas ima veliku porodicu, hiljade obožavatelja i siguran dom u kom u potpunosti uživa.