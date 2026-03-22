Iznenađenje na polici: Oposum među igračkama u prodavnici poklona (VIDEO)

Životinja se pridružila svojim plišanim "prijateljima"

Putnica koja je razgledala suvenire na aerodromu u Hobartu na Tasmaniji doživjela je nesvakidašnje iznenađenje kada je na odjeljenju sa plišanim igračkama ugledala par krupnih, smeđih očiju koje se pomjeraju. Ispostavilo se da se na polici, tačno između plišanih kengura i lavova, udobno smjestio pravi, živi četkorepi oposum.

Ova krznena životinja odlučila je da se pridruži svojim plišanim "prijateljima", što je izazvalo oduševljenje i nevjericu među kupcima i osobljem aerodromske prodavnice.

Lijam Blumfild, menadžer maloprodaje, prenio je simpatične reakcije na ovu neočekivanu posjetu.

"Putnica je prijavila šta je vidjela jednom od zaposlenih u smjeni, koji jednostavno nije mogao da vjeruje šta čuje", rekao je Blumfild.

Prema riječima portparola aerodroma, životinja je bila potpuno mirna. Mali oposum je ubrzo bezbjedno izveden iz terminala, a cijela situacija riješena je bez ikakvih incidenata.

Međutim, zaposleni ne planiraju da zaborave svog neobičnog posjetioca. Prema Blumfildovim riječima, osoblje prodavnice trenutno glasa o imenu koje će mu dodijeliti.

"Napravićemo mali memorijal posvećen oposumu. Kada mu izaberemo ime, postavićemo malu fotografiju na stub ispred prodavnice, kako bismo bili sigurni da će ga se svi sjećati", objasnio je Blumfild.

Inače, četkorepi oposumi su jedna od pet vrsta oposuma koje žive na Tasmaniji. U pitanju su noćne životinje koje su posebno poznate po svojoj izuzetnoj sposobnosti prilagođavanja, kako prirodnom, tako i ljudskom okruženju.