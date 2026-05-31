Cijena nije najvažnija: Mnogi prave istu grešku pri kupovini porodičnog auta i skupo je plaćaju

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Pri izboru porodičnog automobila mnogi se fokusiraju na cijenu, ali stručnjaci upozoravaju da je to često greška.

Greške pri kupovini porodičnog auta Izvor: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock

Mnogi kupci pri izboru porodičnog automobila prvo gledaju cijenu, ali to je često velika greška. Porodični auto je dugoročna investicija i odluka koju treba sagledati iz više uglova. Važnije od akcijske cijene je kako će se automobil uklopiti u vaš svakodnevni život.

Da li će u njega udobno stati dječija sjedišta, kolica, prtljag i može li bez kompromisa podnijeti porodične izlete. Upravo svakodnevna upotrebljivost znači više od nekoliko hiljada evra razlike pri kupovini.

Kod porodičnog automobila bezbjednost bi trebalo da ima viši prioritet od dizajna ili luksuzne opreme. Važni su ne samo bezbjednosni testovi, već i stvarna tehnologija. Automatsko kočenje u nuždi, nadzor mrtvog ugla, adaptivni tempomat ili zaštita putnika pri bočnom sudaru.

Porodice treba da obrate pažnju i na praktične detalje poput ISOFIX pričvršćivanja, prostora za dječija sedišta ili preglednost sa vozačkog mjesta. Mnogi moderni sistemi pomoći danas nisu samo marketinški dodatak, već zaista pomažu u sprečavanju nesreća. I upravo to može imati veću vrijednost od, na primjer, bogatije varijante.

Prostor nije samo zapremina prtljažnika

Mnogi pri izboru gledaju samo zapreminu prtljažnika, ali porodična praktičnost je mnogo šira tema. Važan je prostor pozadi, mjesto za sjedišta, širina kabine, varijabilnost i niska utovarna visina prtljažnika.

Brojevi na papiru ne garantuju uvijek da će u prtljažnik udobno stati kolica i prtljag. Jednako su važni pretinci za odlaganje, jednostavan ulazak djece ili zadnja vrata sa dovoljnim uglom otvaranja. U porodičnoj svakodnevici upravo ti detalji čine razliku između praktičnog auta i kompromisa.

Troškovi održavanja

Auto kupite jednom, ali gorivo, servis, gume, osiguranje i vrijednost pri prodaji prate vas godinama. Upravo zato je ukupna cijena vlasništva često važnija od same nabavne cijene.

Neki skuplji automobili mogu dugoročno biti jeftiniji za održavanje od povoljnijih alternativa. Važna je potrošnja, servisni intervali, cijena dijelova i pouzdanost. Kod porodičnog budžeta upravo su ti troškovi presudni da li je auto zaista isplativa kupovina.

Jedna od najčešćih grešaka je kupovina auta prema današnjim potrebama, a ne prema budućim. Porodica raste, na primjer, djeci treba više mjesta pa se mijenjaju i prioriteti.

Auto koji vam je danas dovoljan može za tri godine biti premali. Zato razmišljajte unaprijed. Na drugo dijete, duže godišnje odmore, sportsku opremu ili potrebu za trećim redom sjedišta.

Najbolji porodični auto često nije najjeftiniji, već onaj koji ima najviše smisla kao cjelina. Bezbjednost, prostor, pouzdanost i troškovi održavanja kod porodičnog auta imaju veću težinu od akcijske cijene. Ako auto funkcioniše bez kompromisa i dobro služi godinama, to je isplativija investicija od jeftinije kupovine sa ograničenjima, piše Autobild.

