Najbrži uštipci od tikvica koje ćete ikada napraviti: Spremni su za 15 minuta, a razgrabiće se u tren oka

Pripremite najbrže uštipke od tikvica za samo 15 minuta. Hrskavi spolja, sočni iznutra, savršeni su kao brzi obrok.

Tikvice su idealna namirnica za brze i lagane uštipke koji se prže za svega nekoliko minuta. Ovi uštipci su spolja zlatno hrskavi, a iznutra sočni i mekani, pa su odlični kao brz obrok, doručak ili prilog uz jogurt i razne umake.

Priprema je jednostavna, a ključ je u pravilnom cijeđenju tikvica i kratkom prženju.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: prženo jelo

Porcije/Količina: oko 14 uštipaka

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 3–5 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 15 minuta

Težina: lako

Sastojci:

1 srednja tikvica

1 jaje

pola šolje brašna (od 250 ml)

1 kašičica bijelog luka u prahu

1 puna kašika parmezana

pola kašičice soli i malo bibera

1 kašičica sušenog crnog luka (opciono)

ulje za prženje

Priprema:

1. korak: Priprema tikvica

Tikvicu oljuštite i izrendajte, pa je dobro posolite i rukama ili kroz gazu dobro iscijedite višak tečnosti. Ovo je ključni korak da uštipci ne budu gnjecavi. U galeriji ispod pogledajte kako da ispohujete tikvice, a da ne upiju previše ulja.

2. korak: Priprema tijesta

U posudi pomiješajte iscijeđenu tikvicu, jaje, brašno, parmezan, začine, so i biber. Mešajte dok ne dobijete gustu i ujednačenu smjesu.

Dodaci: U smjesu možete dodati sitno sjeckan mladi luk za drugačiji ukus, ali i malo rendanog kačkavalja.

3. korak: Prženje

U tiganju zagrijte ulje na srednjoj temperaturi. Kašikom vadite smjesu i spuštajte je u ulje, zatim blago pritisnite da dobiju oblik uštipaka. Pržite dok donja strana ne postane zlatno-smeđa (oko 2 minuta), zatim okrenite i pržite još 1–2 minuta.

4. korak: Serviranje

Gotove uštipke vadite na papirni ubrus da upije višak ulja i odmah servirajte dok su topli, uz prilog po želji, kao što je osvježavajući umak od kisele pavlake, peršuna i limete.