Perete li kosu svaki dan? Stručnjaci kažu - univerzalno pravilo ne postoji

Koliko često treba prati kosu pitanje je oko kojeg se godinama vode rasprave. Dok jedni ne mogu zamisliti dan bez šampona, drugi vjeruju da je tajna zdrave kose upravo u što rjeđem pranju.

Stručnjaci, međutim, upozoravaju da ne postoji univerzalno pravilo i da idealna rutina zavisi od tipa kose, vlasišta, godina, fizičke aktivnosti, pa čak i kulture i društvenih navika.

Dermatolozi objašnjavaju da je osnovna svrha pranja uklanjanje sebuma, znoja, prašine i ostataka preparata za stilizovanje. Problem nastaje i kada se kosa pere prečesto, ali i kada se pere prerijetko.

Prečesto pranje može dovesti do isušivanja i lomljenja vlasi, dok prerijetko pranje može izazvati nakupljanje masnoće, iritacije i perut.

Masna kosa zahtijeva češće pranje

Osobe sa tankom i ravnom kosom uglavnom moraju češće prati kosu jer se prirodna ulja mnogo brže raspoređuju duž dlake, pa kosa već nakon jednog ili dva dana izgleda masno.

Dermatolozi navode da osobe sa izrazito masnim vlasištem ponekad moraju prati kosu i svakodnevno, posebno tokom ljetnih mjeseci ili ako se intenzivno bave sportom.

S druge strane, gusta, suva i kovrdžava kosa mnogo sporije postaje masna, zbog čega joj više odgovara rjeđe pranje.

Kod prirodno kovrdžave kose stručnjaci čak upozoravaju da svakodnevno pranje može dodatno isušiti vlas i povećati lomljenje.

Dužina kose takođe igra važnu ulogu

Duga kosa često ima suvlje krajeve jer prirodna ulja sa tjemena teže dolaze do vrhova. Zbog toga osobe sa dugom kosom češće koriste blaže šampone, regeneratore i maske, a kosu peru rjeđe nego osobe sa kratkim frizurama.

Frizeri i stručnjaci za njegu kose upozoravaju i na greške koje mnogi prave tokom pranja:

korištenje previše vruće vode,

grubo trljanje peškirom,

agresivno češanje mokre kose,

pretjerana upotreba šampona.

hormoni, godine i način života mijenjaju potrebe kose

Tokom puberteta lojne žlijezde rade intenzivnije, zbog čega se kosa kod tinejdžera brže masti. Kako starimo, proizvodnja sebuma se smanjuje, pa kosa postaje suvlja i manje zahtjevna za pranje.

Na učestalost pranja utiču i klima, zagađenje vazduha, fizička aktivnost i količina znojenja. Ljudi koji svakodnevno treniraju ili rade fizički zahtjevne poslove često imaju potrebu za češćim pranjem.

Kulturološke razlike i trendovi

Navike pranja kose značajno se razlikuju širom svijeta. U zapadnim zemljama svakodnevno pranje dugo je smatrano standardom urednosti, posebno od druge polovine 20. vijeka kada su šamponi postali masovno dostupni.

Posljednjih godina popularan je trend “hair training”, odnosno pokušaj da se kosa “navikne” na rjeđe pranje. Međutim, dermatolozi upozoravaju da se proizvodnja sebuma uglavnom određuje hormonima i genetikom, a ne samom učestalošću pranja.

U nekim kulturama, posebno među osobama sa izrazito kovrdžavom ili afro kosom, kosa se tradicionalno pere mnogo rjeđe, uz naglasak na hidrataciju i zaštitu vlasi.

Koliko često onda prati kosu?

Većina stručnjaka smatra da se optimalna rutina nalazi negdje između svakodnevnog i veoma rijetkog pranja. Za mnoge ljude dovoljno je pranje dva do tri puta sedmično, ali konačan odgovor ipak zavisi od individualnih potreba.

Dermatolozi savjetuju da najbolji pokazatelj nije raspored, već stanje vlasišta i osjećaj čistoće. Kada kosa postane masna, teška ili neprijatna na dodir, vrijeme je za pranje.