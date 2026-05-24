Sok od ruže po starinskom receptu: Čudesan miris djetinjstva u čaši

Autor Vesna Kerkez Izvor Stvar ukusa
Evo kako da napravite sok od ruže po originalnom starinskom receptu!

Izvor: Shutterstock

Domaći sok od ruže nekada je bio nezaobilazan u skoro svakoj kući. Pravio se početkom ljeta, kada latice mirisnih majskih ruža procvjetaju punim sjajem.

Osim što osvježava, ovaj sok ima poseban, nježan miris i ukus koji mnoge vraća u djetinjstvo i dane kada su bake pripremale domaće sirupe za cijelu porodicu. Najljepši je kada se služi rashlađen a kockicama leda.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: sok

Porcije/Količina: oko 3 litre soka

Vreme pripreme: 20 minuta

Vreme stajanja: 24 sata

Ukupno vreme pripreme: oko 24 sata i 20 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 30 mirisnih latica domaće ruže
  • 2 l vode
  • 2 kg šećera
  • 2 limuna
  • 1 kesica limuntusa

Priprema:

1. Korak: Priprema ruža

Latice pažljivo odvojite od cvijeta i provjerite da nema oštećenih dijelova ili insekata. Najbolje su domaće, neprskane mirisne ruže.

2. Korak: Potapanje

U veću posudu sipajte vodu, dodajte latice ruže, isječen limun i limuntus. Sve blago promiješajte i pokrijte. Ostavite da stoji 24 sata na hladnom mjestu kako bi ruže pustile boju i aromu.

3.Korak: Cijeđenje soka

Sutradan procijedite tečnost kroz gazu ili gustu cjediljku i dobro pritisnite latice da ispuste sav sok. 

U procijedjenu tečnost dodajte šećer i miješajte dok se potpuno ne rastopi.

4. Korak: Sipanje u flaše

Gotov sok sipajte u sterilisane staklene flaše, zatvorite i čuvajte na hladnom i tamnom mestu. 

Sok će biti još ukusniji ako prije služenja odstoji nekoliko dana u frižideru, jer tada aroma postaje bogatija i punija.

