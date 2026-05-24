Sok od ruže po starinskom receptu: Čudesan miris djetinjstva u čaši

Evo kako da napravite sok od ruže po originalnom starinskom receptu!
Domaći sok od ruže nekada je bio nezaobilazan u skoro svakoj kući. Pravio se početkom ljeta, kada latice mirisnih majskih ruža procvjetaju punim sjajem.
Osim što osvježava, ovaj sok ima poseban, nježan miris i ukus koji mnoge vraća u djetinjstvo i dane kada su bake pripremale domaće sirupe za cijelu porodicu. Najljepši je kada se služi rashlađen a kockicama leda.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: sok
Porcije/Količina: oko 3 litre soka
Vreme pripreme: 20 minuta
Vreme stajanja: 24 sata
Ukupno vreme pripreme: oko 24 sata i 20 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 30 mirisnih latica domaće ruže
- 2 l vode
- 2 kg šećera
- 2 limuna
- 1 kesica limuntusa
Priprema:
1. Korak: Priprema ruža
Latice pažljivo odvojite od cvijeta i provjerite da nema oštećenih dijelova ili insekata. Najbolje su domaće, neprskane mirisne ruže.
2. Korak: Potapanje
U veću posudu sipajte vodu, dodajte latice ruže, isječen limun i limuntus. Sve blago promiješajte i pokrijte. Ostavite da stoji 24 sata na hladnom mjestu kako bi ruže pustile boju i aromu.
3.Korak: Cijeđenje soka
Sutradan procijedite tečnost kroz gazu ili gustu cjediljku i dobro pritisnite latice da ispuste sav sok.
U procijedjenu tečnost dodajte šećer i miješajte dok se potpuno ne rastopi.
4. Korak: Sipanje u flaše
Gotov sok sipajte u sterilisane staklene flaše, zatvorite i čuvajte na hladnom i tamnom mestu.
Sok će biti još ukusniji ako prije služenja odstoji nekoliko dana u frižideru, jer tada aroma postaje bogatija i punija.