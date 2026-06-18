Otkrijte recept za savršene pancerote: hrskave, sočne i pune ukusa. Uživajte u domaćem pecivu koje će oduševiti sve generacije.

Izvor: Shutterstock

Miris tek isprženih pancerota teško može da se zaboravi. Mekano dizano tijesto, bogat nadjev od kačkavalja, kečapa i origana, uz hrskavu zlatnu koricu, čini ih savršenim izborom za porodični ručak, večeru ili druženje sa prijateljima.

Po želji ih možete obogatiti šunkom ili drugim omiljenim dodacima i svaki put dobiti novu kombinaciju ukusa.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: oko 10 do 12 pancerota

Vrijeme pripreme: 25 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja: 20 minuta (uz vreme za prženje)

Vrijeme narastanja testa: 60 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 45 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

Za tijesto:

500 g brašna

1 kocka svježeg kvasca

250 ml mlijeka

1 kašika ulja

1 i po kašičica soli

1 kašičica šećera

Za nadjev:

200 g rendanog kačkavalja

kečap po ukusu

origano po ukusu

po želji sitno sjeckana šunkarica

Za prženje:

dovoljno ulja za duboko prženje

Priprema:

1. korak: Aktivacija kvasca

U mlakom mlijeku rastvorite šećer i izmrvljeni kvasac, pa ostavite nekoliko minuta da se aktivira i zapjeni.

2. korak: Miješenje tijesta

U većoj posudi pomiješajte brašno i so, dodajte ulje i nadošli kvasac sa mlijekom. Umijesite glatko i elastično tijesto koje se ne lijepi za ruke, pokrijte ga kuhinjskom krpom i ostavite na toplom mjestu da udvostruči zapreminu. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite za ovo.

Vidi opis Najbolje domaće pancerote: Neodoljivo hrskave spolja, a mekane i pune fila iznutra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Riccio da favola/Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Fotofairy777/Shutterstoc Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

3. korak: Oblikovanje

Naraslo tijesto premjesite na pobrašnjenoj površini i razvucite ga na debljinu od oko pola centimetra. Pomoću činije ili okruglog kalupa prečnika oko 12 centimetara vadite krugove.

Pečenje u rerni: Poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje, premažite umućenim jajetom i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 20 do 25 minuta, odnosno dok ne porumene.

4. korak: Filovanje

Na jednu polovinu svakog kruga stavite malo kečapa, pospite origanom i dodajte rendani kačkavalj. Po želji ubacite i sitno sjeckanu šunkaricu. Preklopite drugom polovinom tijesta i dobro pritisnite ivice prstima ili viljuškom kako nadjev ne bi iscurio tokom prženja.

5. korak: Prženje

U dubljoj šerpi zagrijte veću količinu ulja i pržite pancerote sa obje strane dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju. Vadite ih na papirni ubrus kako bi se uklonio višak masnoće, a zatim poslužite dok su još tople i dok se sir lijepo razvlači.

(Stvar ukusa/Mondo)