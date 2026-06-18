Otkrijte recept za savršene pancerote: hrskave, sočne i pune ukusa. Uživajte u domaćem pecivu koje će oduševiti sve generacije.
Miris tek isprženih pancerota teško može da se zaboravi. Mekano dizano tijesto, bogat nadjev od kačkavalja, kečapa i origana, uz hrskavu zlatnu koricu, čini ih savršenim izborom za porodični ručak, večeru ili druženje sa prijateljima.
Po želji ih možete obogatiti šunkom ili drugim omiljenim dodacima i svaki put dobiti novu kombinaciju ukusa.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pecivo
Porcije/Količina: oko 10 do 12 pancerota
Vrijeme pripreme: 25 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja: 20 minuta (uz vreme za prženje)
Vrijeme narastanja testa: 60 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 45 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Za tijesto:
- 500 g brašna
- 1 kocka svježeg kvasca
- 250 ml mlijeka
- 1 kašika ulja
- 1 i po kašičica soli
- 1 kašičica šećera
Za nadjev:
- 200 g rendanog kačkavalja
- kečap po ukusu
- origano po ukusu
- po želji sitno sjeckana šunkarica
Za prženje:
- dovoljno ulja za duboko prženje
Priprema:
1. korak: Aktivacija kvasca
U mlakom mlijeku rastvorite šećer i izmrvljeni kvasac, pa ostavite nekoliko minuta da se aktivira i zapjeni.
2. korak: Miješenje tijesta
U većoj posudi pomiješajte brašno i so, dodajte ulje i nadošli kvasac sa mlijekom. Umijesite glatko i elastično tijesto koje se ne lijepi za ruke, pokrijte ga kuhinjskom krpom i ostavite na toplom mjestu da udvostruči zapreminu. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite za ovo.
Najbolje domaće pancerote: Neodoljivo hrskave spolja, a mekane i pune fila iznutra
3. korak: Oblikovanje
Naraslo tijesto premjesite na pobrašnjenoj površini i razvucite ga na debljinu od oko pola centimetra. Pomoću činije ili okruglog kalupa prečnika oko 12 centimetara vadite krugove.
Poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje, premažite umućenim jajetom i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 20 do 25 minuta, odnosno dok ne porumene.
4. korak: Filovanje
Na jednu polovinu svakog kruga stavite malo kečapa, pospite origanom i dodajte rendani kačkavalj. Po želji ubacite i sitno sjeckanu šunkaricu. Preklopite drugom polovinom tijesta i dobro pritisnite ivice prstima ili viljuškom kako nadjev ne bi iscurio tokom prženja.
5. korak: Prženje
U dubljoj šerpi zagrijte veću količinu ulja i pržite pancerote sa obje strane dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju. Vadite ih na papirni ubrus kako bi se uklonio višak masnoće, a zatim poslužite dok su još tople i dok se sir lijepo razvlači.
(Stvar ukusa/Mondo)